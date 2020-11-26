ДТП мешает движению транспорта в Приморском районе Петербурга. Битая машина частично перегородила выезд из города, на дороге лежат провода.

Днем 26 ноября на Приморском шоссе в районе Ольгино легковой автомобиль врезался в столб, сообщает читательница «Фонтанки» Татьяна. Столб упал, на фото видно, что оборванные провода лежат на обочине и частично на дороге.

Автомобиль от удара развернуло и отбросило на середину дороги, из-за чего он сильно мешает проезду. По данным «Яндекс.Пробок», затор на Приморском шоссе в районе места аварии составляет чуть менее километра.