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В Александровской обокрали специалиста по охране. Домушники ушли из его коттеджа неприлично богатыми

Ворота и запертая дверь не стали преградой для квартирных воров в Пушкинском районе Петербурга. Из дома совладельца охранной компании пропали средства, которые он вложил в ювелирные украшения.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 ноября, накануне за час до полуночи дежурный службы «112» принял сообщение о квартирной краже в посёлке Александровская. Частный дом 52-летнего предпринимателя на Беличьей оставался без присмотра около десяти часов.

Этого времени домушникам хватило, чтобы взломать замок, оценить обстановку и найти, чем поживиться: пропали 5 тысяч евро и коллекция ювелирных украшений. Общий ущерб, по оценке хозяина, превысил 9,5 миллиона рублей.

Мужчина представился полицейским генеральным директором коммерческой организации. СПАРК знает его как совладельца холдинга охранных услуг. Помочь с поисками его незваных гостей должны записи с камер наблюдения, которые установлены на участке.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (9)

261697121
Знавал главу одного из охранных холдингов, контролирует почти все школы васильевского острова. Бабушка божий одуванчик. Но со связями в кругах, обладающих государственными ресурсами.
Wuhan Proletarian
Как говорится: сапожник без сапог.
К охранникам отношусь крайне отрицательно: в подавляющем большинстве это неумехи, бездельники и ворье.
Людские отбросы, короче.
лысик
Начало.
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