В Александровской обокрали специалиста по охране. Домушники ушли из его коттеджа неприлично богатыми

Ворота и запертая дверь не стали преградой для квартирных воров в Пушкинском районе Петербурга. Из дома совладельца охранной компании пропали средства, которые он вложил в ювелирные украшения.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 ноября, накануне за час до полуночи дежурный службы «112» принял сообщение о квартирной краже в посёлке Александровская. Частный дом 52-летнего предпринимателя на Беличьей оставался без присмотра около десяти часов.



Этого времени домушникам хватило, чтобы взломать замок, оценить обстановку и найти, чем поживиться: пропали 5 тысяч евро и коллекция ювелирных украшений. Общий ущерб, по оценке хозяина, превысил 9,5 миллиона рублей.

