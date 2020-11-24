Суд признал совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина банкротом по иску ВТБ на сумму более 600 млн рублей

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротом владельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина и ввел реструктуризацию его долгов.



Очередное заседание суда первой инстанции состоялось 24 ноября. Информация о принятом судебном акте содержится в картотеке арбитражных судов: «Определение о признании заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации долгов». Отчет финансового управляющего назначен на 16 марта 2021 года.



Реструктуризация долгов — это процедура, применяемая в деле о банкротстве в целях восстановления платежеспособности гражданина и погашения задолженности перед кредиторами.

