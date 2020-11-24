Суд признал совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина банкротом по иску ВТБ на сумму более 600 млн рублей

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротом владельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина и ввел реструктуризацию его долгов.
Очередное заседание суда первой инстанции состоялось 24 ноября. Информация о принятом судебном акте содержится в картотеке арбитражных судов: «Определение о признании заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации долгов». Отчет финансового управляющего назначен на 16 марта 2021 года.
Реструктуризация долгов — это процедура, применяемая в деле о банкротстве в целях восстановления платежеспособности гражданина и погашения задолженности перед кредиторами.
С заявлением о несостоятельности предпринимателя в конце сентября 2019 года обратился банк ВТБ. Задолженность Костыгина перед кредитной организацией составила 644 млн рублей.
В октябре Дмитрия Костыгина заочно приговорили к 12 месяцам лишения свободы на Британских Виргинских островах (BVI). Предприниматель признан виновным в нарушении судебного постановления, в соответствии с которым он должен был раскрыть активы по всему миру одному из своих кредиторов — банку ВТБ, а также в неуважении к суду.
Ранее из-за акционерного конфликта ретейлер «Юлмарт» столкнулся с финансовыми проблемами, обанкротился и прекратил работу.
«Юлмарт» не смог вернуть ВТБ кредит в 650 млн рублей, по которому Дмитрий Костыгин предоставил личное поручительство. Дзержинский райсуд Петербурга удовлетворил иск кредитора, взыскав задолженность лично с предпринимателя. В 2019 году Высокий суд правосудия BVI обязал Костыгина предоставить информацию об активах и заранее наложил на них обеспечительные меры. Но в ходе дальнейшего разбирательства кредиторы доказали, что владелец «Юлмарта» скрывает от них имущество, за счет которого могло бы произойти погашение долгов.