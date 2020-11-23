В одном из московских парков спасли гусыню. Птица плавала в замерзающем пруду и не могла улететь, и обеспокоенные местные жители вызвали спасателей.



Как сообщает 23 ноября Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы, на Лебедянском пруду в Измайловском парке добровольцы «СпасРезерва» спасли домашнюю гусыню. Упитанная птица не летает и плохо ходит, зато хорошо плавает. Однако с наступлением холодов пруд стал замерзать, и гусыня рисковала стать обедом для хищников.