В одном из московских парков спасли гусыню. Птица плавала в замерзающем пруду и не могла улететь, и обеспокоенные местные жители вызвали спасателей.
Как сообщает 23 ноября Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы, на Лебедянском пруду в Измайловском парке добровольцы «СпасРезерва» спасли домашнюю гусыню. Упитанная птица не летает и плохо ходит, зато хорошо плавает. Однако с наступлением холодов пруд стал замерзать, и гусыня рисковала стать обедом для хищников.
Местные жители, которые подкармливали птицу, озаботились ее судьбой и вызвали спасателей. Старший смены ОПСО «СпасРезерв», облачившись в гидрокостюм, прошел по неглубокому пруду к гусыне, поймал ее сачком и вынес на берег. Как добавили в ведомстве, ответственность за птицу взяли на себя заявители.