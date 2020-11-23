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Из замерзающего пруда в Москве спасли гусыню. Упитанная птица не могла взлететь

В одном из московских парков спасли гусыню. Птица плавала в замерзающем пруду и не могла улететь, и обеспокоенные местные жители вызвали спасателей.

Как сообщает 23 ноября Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы, на Лебедянском пруду в Измайловском парке добровольцы «СпасРезерва» спасли домашнюю гусыню. Упитанная птица не летает и плохо ходит, зато хорошо плавает. Однако с наступлением холодов пруд стал замерзать, и гусыня рисковала стать обедом для хищников.

Местные жители, которые подкармливали птицу, озаботились ее судьбой и вызвали спасателей. Старший смены ОПСО «СпасРезерв», облачившись в гидрокостюм, прошел по неглубокому пруду к гусыне, поймал ее сачком и вынес на берег. Как добавили в ведомстве, ответственность за птицу взяли на себя заявители.

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