СМИ: Бывшие хоккеисты петербургского СКА устроили драку на борту самолета

Игроки хоккейного клуба «Металлург» (Магнитогорск), по сообщениям СМИ, устроили драку на борту самолета на пути домой из Хабаровска, где команда потерпела шестое поражение в последних восьми матчах.

Как пишет Sport24, в субботу, 21 ноября, во время полета случился конфликт между игроками команды и ассистентом главного тренера Александром Гольцем.

Форварды Николай Прохоркин и Сергей Плотников эмоционально обсуждали с другими игроками последние неудачи. Гольц обратился к подопечным с требованием закончить этот разговор. Словесная перепалка переросла в драку между Прохоркиным и Гольцем. Главный тренер Илья Воробьев решил не вмешиваться в конфликт.