СМИ: Бывшие хоккеисты петербургского СКА устроили драку на борту самолета

Игроки хоккейного клуба «Металлург» (Магнитогорск), по сообщениям СМИ, устроили драку на борту самолета на пути домой из Хабаровска, где команда потерпела шестое поражение в последних восьми матчах.
Как пишет Sport24, в субботу, 21 ноября, во время полета случился конфликт между игроками команды и ассистентом главного тренера Александром Гольцем.
Форварды Николай Прохоркин и Сергей Плотников эмоционально обсуждали с другими игроками последние неудачи. Гольц обратился к подопечным с требованием закончить этот разговор. Словесная перепалка переросла в драку между Прохоркиным и Гольцем. Главный тренер Илья Воробьев решил не вмешиваться в конфликт.
Николай Прохоркин и Сергей Плотников — бывшие хоккеисты петербургского СКА.
Николай Прохоркин — воспитанник челябинского хоккея. С 2010 по 2015 год играл за ЦСКА (Москва), с 2015-го по 2016-й — в «Салавате Юлаеве» (Уфа), с 2016-го по 2019-й — в петербургском СКА. Сезон-2019/20 отыграл за «Лос-Анджелес Кингс». Летом не смог договориться о новом контракте в США и вернулся в Россию, где стал игроком магнитогорского «Металлурга».