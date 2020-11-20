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Перед «чёрной пятницей» Роскачество рассказало, как обманывают покупателей онлайн

Мошенники бьют рекорды по зарегистрированным фальшивым интернет-магазинам, копирующим настоящие страницы. Правила, позволяющие не стать их жертвой, напомнило 20 ноября Роскачество в преддверии «чёрной пятницы», 27 ноября, — главной распродажи года для многих компаний.

В этом году за месяц до распродажи замечены сотни фальшивых сайтов, сейчас их уже тысячи. «Мошенники выкупают места в топе поисковой выдачи, так что следите внимательно, на каком именно сайте вы делаете покупку», — советует Роскачество.

Во-первых, обратите внимание на доменное имя сайта. Мошенники часто меняют символы или окончания, например в этом году популярны фальшивые домены брендов, к которым добавляют «распродажный» суффикс off. Проверьте, использует ли сайт протокол «https» и имеет ли действующий сертификат безопасности (символы «https» и изображение замочка в адресной строке). Если нет, не вводите свои персональные данные. Если вы не уверены в интернет-магазине, проверьте дату регистрации домена с помощью Whois-сервисов. Если домен зарегистрирован недавно, например за две недели или месяц до распродажи, лучше закройте сайт.

Проверяйте реквизиты интернет-магазина. У мошенников это часто бывают реквизиты физического лица, номер карты или электронного кошелька. Не стоит переходить на сайты по ссылкам в письмах и мессенджерах: письмо может быть отправлено не оригинальным интернет-магазином, а мошенником. Лучше вводить адрес вручную. Держите включённым антивирус на компьютере и телефоне. Это поможет предотвратить заражение троянской программой, позволяющей злоумышленникам обчистить банковский счет.

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Комментарии (2)

footballer13
Ещё проще не платить онлайн.
260657101
Ну ок
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