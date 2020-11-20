солист группы «Пилот» Илья Черт Фото: Александр Щербак/Коммерсантъ

Актуальное

Фестивальные выставки в Петербурге повсюду

21 и 22 ноября, 0+

Чуть ли не главным арт-событием выходных грозит стать фестиваль Art Weekend, занявший сразу несколько десятков площадок. В Мастерской Аникушина расположилась экспозиция «Когда дерево станет камнем», посвящённая вопросам времени, в Политехническом университете Петра Великого разместили арт-объект в виде глаз на цепи, а, например, в пространстве «Склад 17» — художественные размышления о зеркалах и отражениях. Где ещё в городе искать движущиеся скульптуры или работы современных графиков, читайте в мини-гиде «Фонтанки».



работа Мастерской Аникушина Фото: предоставлено организаторами

Детям предлагают играть в музеях

21 ноября — 13 декабря, 0+

В эту субботу стартует фестиваль «Детские дни в Петербурге». На сайте проекта выложены маршрутные листы по 19 точкам: от Кунсткамеры и Эрмитажа, до Музеев Зощенко, Достоевского, Блока или Шереметевского дворца. Всё, что нужно родителям, — их скачать, распечатать и отправиться в путь. В материалах по каждому пространству собраны иллюстрации, самая важная информация об экспонатах, а также головоломки. Тема игры этого года — «1, 2, 3, 4, 5 — Я иду искать». Все подробности выложены на странице.

Шляпы Филипа Трейси возвращаются в «Эрарту»

20 ноября 2020 — 21 марта 2021, 6+



Шляпы модельера Филипа Трейси в своих показах использовали Александр Маккуин и Карл Лагерфельд, а Кэрри Брэдшоу носила их в «Сексе в большом городе». Работы «главного шляпника планеты» вновь выставляют в «Эрарте». Среди 46 головных уборов, которые составили экспозицию, есть те, в которых Леди Гага снялась в клипах Stupid Love и Marry The Night, а есть образец, вдохновлённый эскизом Энди Уорхола «Hats».



Провести выходные активно

«ПилОт» приземлится в А2

21 ноября, 19.00, 16+

В клубе А2 с введением новых правил организации массовых мероприятий экстренно переоборудовали зал и установили перед сценой кресла. В субботу в обновленном зале и формате пройдёт концерт рок-группы «ПилОт» — срочно учимся танцевать сидя. Музыканты привозят программу «Майка и жизнь — всё наизнанку!». Детали есть тут.

Каток у Финского — теперь официально

21 ноября, 0+



Каток — один из вариантов того, где провести время на открытом воздухе. В субботу ледовая площадка официально открывается в «Севкабель порту». Посетителей ждут с 11.00 до 21.00, вход по сеансам. Рядом расположились зона с гардеробом, зона с новогодним декором, а также фудтраки.

Слушаем The Hatters и Feduk в сети

21 ноября, 18.00, 16+



На этих выходных в городе вручают премию NCA St.Petersburg music: присоединиться к вечеру приглашают всех желающих при помощи онлайн-трансляции. Поприсутствовать стоит хотя бы потому, что специальными гостями станут группы The Hatters, Аффинаж и певец Feduk — так что музыки будет много. Трансляция состоится по ссылке.



Исчезнувший собор покажут на фото

20 ноября 2020 — январь 2021, 12+



В Военно-историческом музее артиллерии открывается выставка «Окормляя русскую артиллерию: Сергиевский всей артиллерии собор — вехи истории». Экспозицию задумали в честь 220-летия со дня освящения сейчас не существующей каменной церкви Сергия Радонежского. Христианский центр в 1803 году получил статус собора «всей российской артиллерии», а в 1934 году был уничтожен. Сотрудники музея собрали документы, из которых можно узнать эту историю, выставили картины и фотографии, постановление Президиума Облисполкома от 31 мая 1932 года №72–47 «О ликвидации». Главными экспонатами выставки стали две сохранившиеся иконы праздничного ряда иконостаса Сергиевского собора, которые долгое время хранились в Русском музее.

Узнать и увидеть новое



Автор «Сада» обратится к читателям

20 ноября, 19.00, 16+

Роман «Сад» переводчицы и писательницы Марины Степановой о семье аристократов Борятинских, у которых рождается поздний ребёнок — девочка Туся, — литературный критик «Медузы» Галина Юзефович назвала «стилистически изысканным, рукодельно-подробным и в то же время масштабным по замыслу» и нашла пересечения с Толстым, Тургеневым, Чеховым. Эту книгу автор писала аж девять лет, и о том, как это было, готова рассказать в прямом эфире. Встреча со Степановой пройдёт в Instagram Библиотеки Северо-Востока.



Историк культуры — о сплетнях прошлого

20 ноября, 14.00, 16+



Фото: В салоне княгини Волконской (XIX век)

Сотрудники РНБ решили обратиться к теме «Гвардейские шалости, салонные сплетни, светские скандалы» и устраивают онлайн-лекцию. Послушать получится на YouTube-канале Публички: истории о том, что обсуждали в светском обществе и как решали дела в кабаках, расскажет историк культуры Елена Жерихина.

Древние рукописи обсудят на лекции

20 ноября, 19.30, 16+

Писатель Илья Стогов в этот уик-энд тоже решил популяризировать знания исторические и поговорить о старинных религиозных рукописях. Именно в Петербурге сохранился самый первый Коран праведного халифа Османа, узнать который можно по брызгам крови на одной из страниц, а ещё Ленинградский и Синайский кодексы — самые первые из сохранившихся библейских. Глубже погрузиться в тему предлагает организатор встречи — дом культуры Льва Лурье.

Зрителей отведут в «русский народный Эдем»

21 и 22 ноября, 19.00, 18+



Фото: Александр Коптяев/предоставлено театром

Главный режиссёр камерного театра Малыщицкого Петр Шерешевский представляет новый спектакль «Герб города Эн». Пьесу о молодой паре, которая снимает комнату у резчика по дереву, который вырезает герб провинциального города и втягивает их в разговоры о роли художника и жертвовании любовью, написала омский драматург и режиссер, ученица Николая Коляды Светлана Баженова. Премьерные показы истории о «русском народном Эдеме» пройдут в субботу и воскресенье.



Театральные хиты покажут в сети

С 20 по 22 ноября, 16+

Поговорить с петербургскими артистами и режиссёрами приглашает фестиваль «Петербургские театральные сезоны», который проходит онлайн. 22 ноября желающие могут обсудить спектакль «Игроки» с его создателями из театра имени Андрея Миронова и оценить результат на специальном показе. На 21 ноября назначены встреча с труппой «Приюта комедианта», просмотр и обсуждение «Человека из Подольска», а 22 ноября команда Большого театра кукол представит спектакль «Гамлет. Ширма». Для того, чтобы стать участником происходящего, желающим нужно пройти регистрацию.

Елизавета Боярская порассуждает о сложном

20 ноября, 19.00, 18+



Елизавета Боярская Фото: Ирина Бужор/Коммерсантъ

Встретиться с Елизаветой Боярской и задать её вопросы поклонники смогут на Новой сцене Александринки, где пройдут «Чтения со смыслом». По мнению идеолога проекта, председателя благотворительного фонда «Ренессанс» и автора сборника рассказов «Всему свое время» Ирады Берг, здорово, когда знаменитости вступают в прямой диалог со зрителями. На вечере Боярская порассуждает о том, как неожиданные обстоятельства меняют нашу жизнь. Аккомпанировать актрисе будет пианистка Анастасия Теренкова.



Маяковка принимает арт-фестиваль

21 и 22 ноября, 16+

В Центре искусства и музыки библиотеки им. Маяковского проходит III фестиваль «Ротонда». В день открытия, 21 ноября, участников ждут лекция про модерн в России, танцевальные спектакли «Реквием» и «Детки в клетке», а следующим вечером — урок про то, как музыка Баха используется и трансформируется в современной хореографии. Все события транслируются онлайн в группе «ВКонтакте», там же — ссылка на регистрацию для тех, кто хочет зайти лично.

Смысл «кинотанца» раскрывают в Александринке

21 и 22 ноября, 16+



О движении, музыке и кино в это уик-энд говорят и на Новой сцене Александринского театра. Программа фестиваля «Кинотанец. Weekend» включила в себя лекцию про то, что это за жанр и почему к нему нельзя отнести, например, балет, записанный на плёнку; разговор о кинотанце в Финляндии и России и показы лучших работ. Детали и билеты — на сайте.

Творцы призовут переходить в сеть

21 ноября, 12.00, 16+

Ну а о том, как художественные пространства в стране всё активнее «мигрируют» в офлайн и готовятся ко второй волне коронавируса, в субботу поговорят на тематической онлайн-дискуссии, организованной представителями пространства «Пушкинская, 10». Хотя тема на любителя, ждут всех, кто зарегистрируется.

На экранах

Роберт де Ниро устроил аферу, снимая кино

С 19 ноября, 16+



В кинотеатрах смотрите «Аферу по-голливудски» Герой Роберта де Ниро решает разом разобраться с финансовыми проблемами, застраховав жизнь одного из ведущих актёров и буквально молясь о несчастном случае. Исполнению плана мешает только одно — жертва в исполнении Томми Ли Джонса оказывается слишком живуча.

Гаспар Ноэ гипнотизирует светом

С 19 ноября, 18+



В прокат вышел «Вечный свет» Гаспара Ноэ. В ленте играют актрисы Шарлотта Генсбур и Беатрис Даль. Зрителям предстоит наблюдать, как обе героини отправляются в гипнотическое путешествие длиной в один съемочный день по декорациям причудливого фильма и сталкиваются с жертвами моды, современными ведьмами и собственными демонами.

Грета Тунберг — теперь на экранах

22 ноября, 19.10. 12+



В «Авроре» — премьера ленты «Я — Грета». Шведский режиссёр Натан Гроссман провел целый год вместе с Гретой Тунберг и на камеру зафиксировал, как из школьницы, в одиночку бастующей у здания парламента, она превратилась в активистку, выступающую в ООН, к мнению которой прислушиваются и Эммануэль Макрон, и Папа Римский. Картину представит экоактивистка и ведущая подкаста Pokolenie Zero Ася Мицкевич.

«Датская волна» захлестнула «Аврору»

20–23 ноября, 18+

Посмотреть ещё больше иностранного кино получится на фестивале «Датская волна». В программе — история про молодого фотографа, похищенного сирийскими террористами «Ты видишь Луну, Даниел?», картина «Своя ноша» про мужчину, увязшего в кризисе среднего возраста и решившего рвануть на машине через всю Европу, чтобы транспортировать тело отца из Испании в Данию, и другие авторские фильмы. Показы проходят каждый вечер, подробности смотрите на сайте.

«Ленфильм» приглашает на предпоказ

20 ноября, 19.30, 12+



На «Ленфильме» устраивают предпоказ ленты «Дочь рыбака» режиссёра и фотографа Юлдус Бахтиозиной, а также творческую встречу с ней же. Сюжет картины в жанре сказочный сатиры построен вокруг истории продавщицы рыбного ларька, которая страдает бессонницей после исчезновения младшего брата и ищет выход, делая всё, что предлагает ей навязчивая реклама. Детали можно найти на сайте.

Феллини ждёт фанатов в кино

20 и 21 ноября, 16+

Ну а в «Англетере» на экраны в эти выходные возвращают «Сладкую жизнь» и «Восемь с половиной» Федерико Феллини. Обе ленты показывают на итальянском с русскими субтитами. Расписание по ссылке.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

