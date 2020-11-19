Art Weekend в Петербурге: тотальные инсталляции и нетривиальные площадки

Фестиваль в Петербурге неожиданно стал чуть ли не главным в стране арт-событием выходных. Московские музеи закрыли, а Петербургу как раз есть что показать. Art Weekend официально проходит 21 и 22 ноября, но многие выставки начали работать раньше и закончат позже. В нашем гиде — самые любопытные из них.



Name Gallery Фото: предоставлено организаторами

Академия Штиглица приютила персональную выставку Алексея Таруца. Художник с режиссерским подходом, делающий ставку на событие и действие вместо отмирающей чистой объектности искусства, создал проект специально для Готического зала академии (того самого, который напоминает Хогвартс). Выставка You are not the only one cursed with knowledge, You are not the only one cursed with knolwdghe ставит проблему памяти как «навязчивого промышленного медиума». Заодно в академии можно будет посмотреть постоянную экспозицию музея и выставку студенческих работ, осмысляющую формат «учебного музея».



В Политехническом университете Петра Великого обещают модный нынче синтез науки и искусства. Среди них — проект «Термен», посвящённый «праотцу электронной музыки» Льву Термену, и скульптура «Глаза на цепи». 21–22 ноября на территорию кампуса можно будет попасть с 7 утра до 22 вечера, корпуса «Технополис Политех» — 21 ноября с 10 до 20 по регистрации.



РГПУ им Герцена Фото: предоставлено организаторами

Перевести дух можно, посетив «Глубину внутреннего мира» Полины Орловой и «Я» (Елена Ишо, Ульяна Ерохина, Матвей Корочкин, Илья Шалашов, Мария Ларионова, Диана Галимзянова) в пространстве «Склад 17». Выставка Полины расскажет об изучении своего отражения, ежедневных ритуалах и мотивах зеркала. Выставка «Я» посвящена голосу и телу художника как художественном инструменту. Вход свободный.

Дальше предлагаем заглянуть в Kunsthulle nummer sieben — «берлинский» подвал у «Чкаловской», над которым работают арт-группа «Север-7» и Татьяна Черномордова. Архаика, вымышленная археология, имитация жизнедеятельности — это все в Kunsthulle представит художница Наталья Тихонова на выставке «Технологии присутствия».



Для тех, кому хочется более прямолинейной объектности, есть «Структурная инженерия» в Antonov Gallery. Работы Ивана Зубарева — текучие скульптуры, будто на ходу меняющие конфигурацию, — вариант «современного искусства», который можно поставить у себя дома.

Если вы в целом заряжены на скульптуру, обратите внимание на выставку «Когда дерево станет камнем» в Мастерской Аникушина (филиал Музея городской скульптуры). Современные скульпторы в рамках фестиваля размышляют о времени и личном отношении к нему. Среди авторов — Лукас Аронс, Дмитрий Каминкер, Сергей Соринский, Олег Жениленко. Вход бесплатный, расписание — на сайте музея.



Мастерская Аникушина Фото: предоставлено организаторами

Ещё один аналогичный проект — пространство «Мост» вместе с кабинетом графики WoD покажет работы современных графиков: Леонида Цхэ, Александра Цикаришвили, Аси Маракулиной, Александры Гарт, Татьяны Черномордовой и других. В рамках Art Weekend в графическом кабинете будет один из художников и кураторов.

Фестиваль Art Weekend пройдёт на разных площадках 21–22 ноября. Обратите внимание, что он включает более сорока выставок, для посещения большинства из них нужна предварительная запись на конкретный временной слот. Выставки и события будут и на крупных площадках — в «Севкабеле» и «Ленполиграфмаше», в «Саду Бенуа», Музее стрит-арта. И хотя на фестивале много подчёркнуто петербургских проектов и авторов, он, к счастью, не выглядит просто локальной тусовкой. Подробная информация — на сайте Кураторского форума. И не забывайте надевать маски и перчатки.



0+ Анастасия Семенович

