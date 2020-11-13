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13.11.2020 19:15
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«Севкабель порт» заливает каток. К официальному открытию добавят подсветку и музыку

«Каток у моря» начнёт работать в «Севкабеле» с 15 ноября. Как сообщили «Фонтанке» представители пространства, официальное открытие пройдёт 21 ноября. К этому времени рядом с ледовой ареной организуют зону с фудтраками, украсят территорию праздничными декорациями и включат музыку. Сейчас работы ещё идут, но посетителей ждут уже на этих выходных.

Каток будет работать ежедневно с 11.00 до 21.00. Его площадь — 2100 квадратных метров. Посетители могут взять коньки напрокат или заточить свои. Лишние вещи получится оставить в гардеробе. Для тех, кто катается не очень уверенно, у бортиков стоят специальные пластиковые фигурки-опоры виде нерп и белых медведей. Катания будут проходить по сеансам.

Стоимость часового сеанса варьируется от 250 до 600 рублей. Цена зависит от дня недели и времени. Билеты при возможности посетителей просят покупать онлайн заранее.

14 ноября каток открывается и в Новой Голландии. Разные сеансы будет сопровождать разная музыка: можно будет послушать как классические композиции из кино, так и калифорнийский яхт-рок. В 22.00 на острове проходят сеансы в формате Silent Disco. Треки играют не из динамиков, а из беспроводных наушников, которые выдаются каждому посетителю.

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Комментарии (1)

footballer13
Какие-такие посетители, какие-такие фуд-траки?
Беглов, ату!
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