В Новой Голландии в выходные откроют каток. На лед пригласят под «Желтые ботинки», Дэвида Боуи и лазеры в дыму

С 14 ноября на территории Новой Голландии открывается зимний каток. Как сообщает администрация культурной урбанизации, в этот раз главная сцена, у которой он будет расположен, превратится в заснеженный лес. У выхода на лед разместят террасу с очагами и креслами, где можно будет отдыхать прямо в коньках.



Кататься, как и раньше, можно будет под музыку — по вечерам в 18:00 будет запускаться специальная тематическая программа (цены на билеты это не изменит).



По понедельникам катающимся предложат «Желтые ботинки», советскую эстраду и музыку Ленинградского рок-клуба 1980-х. Во вторник ждут саундтреки к раннему «Джеймсу Бонду», босса-нову и бразильскую музыку 1960-х. В среду на катке поработают дым-машины и лазеры, создавая дух ретрофутуризма. В четверг гостей порадуют яхт-роком из солнечной Калифорнии. По пятницам Новая Голландия будет становиться резиденцией дискотек Западной Германии времен Берлинской стены. Суббота станет временем классики — каждый сможет почувствовать себя на «Лебедином озере». А по воскресеньям на площадке будут потихоньку аккумулировать новогоднее настроение — под саундтреки главных сказочных и новогодних фильмов.

