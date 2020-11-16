Илья Стогов расскажет о древних сокровищах Петербурга

Как отмечают организаторы, рассказы писателя Стогова (устные тоже) «невероятно любопытны и полны жизни. Даже если речь идёт о таком «пыльном» сюжете, как древние рукописи». Убедимся на лекции в ДК Лурье 20 ноября. 14+
У пророка Мухаммеда (или Магомета, или Магомеда) был сподвижник Усман (или Осман), родился в 574 году, был убит в 656-м — в свои последние минуты он читал священную книгу, кровь осталась на страницах. Коран, хранящийся в Петербурге, в Институте восточных рукописей — тех времен, VII века. Другая история: начало ХХ века; в полузаброшенном Даньхуанском храмовом комплексе буддийский монах находит замурованное помещение с древними рукописями. Часть из них, возрастом от тысячи до полутора тысяч лет, сейчас хранятся в Петербурге. Третья история: так называемый Ленинградский кодекс, рукопись Ветхого завета на древнееврейском языке. Датируется ранним Средневековьем, 1008 год. Есть в мире и подревнее рукописи Танаха — но только фрагменты, а в Петербурге — полная.
А начиналась коллекция Института восточных рукописей РАН (изначально — Азиатского музея) с покупки мусульманских манускриптов у французского консула в Алеппо и Триполи Ж.-Л. Руссо, родственника Жан-Жака Руссо. «На некоторых страницах до сих пор видны следы пальцев тех, кто их когда-то листал, — императоров, пророков, авантюристов, красоток, миллиардеров и комиссаров», — комментируют устроители лекции. Так что истории о манускриптах определенно не менее интересны, чем истории, изложенные в самих манускриптах. Об этом и расскажет Илья Стогов 20 ноября на лекции «Неожиданное сокровище Петербурга». Начало в 19:30.
Александра Шеромова