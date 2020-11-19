«Эта лавочка закрывается». Минстрой предлагает запретить строительство апартаментов

В Минстрое считают необходимым законодательно утвердить жилой статус уже построенных апартаментов, но запретить их возведение в дальнейшем. Такое мнение 19 ноября озвучил замглавы ведомства Никита Стасишин на заседании в Совете Федерации, посвященном проблемам правового статуса апартаментов.



По словам Стасишина, за последние полгода в министерстве звучали разные мнения по вопросу апартаментов.



«Что мы с вами будем делать с тем, что сегодня находится в стройке, и будем ли мы дальше разрешать строить такие многофункциональные здания? Пока наша позиция, что, наверное, это нецелесообразно в будущем строить все, что не подходит под жилое. Поэтому под амнистию должно попасть то, что уже построено, оно должно быть учтено в объеме ввода жилья, но с какого-то момента мы должны честно друг другу ответить, что все - эта лавочка закрывается, с сегодняшнего дня мы строим только жилье», - цитирует замминистра РИА Новости.