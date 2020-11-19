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«Эта лавочка закрывается». Минстрой предлагает запретить строительство апартаментов

В Минстрое считают необходимым законодательно утвердить жилой статус уже построенных апартаментов, но запретить их возведение в дальнейшем. Такое мнение 19 ноября озвучил замглавы ведомства Никита Стасишин на заседании в Совете Федерации, посвященном проблемам правового статуса апартаментов.

По словам Стасишина, за последние полгода в министерстве звучали разные мнения по вопросу апартаментов.

«Что мы с вами будем делать с тем, что сегодня находится в стройке, и будем ли мы дальше разрешать строить такие многофункциональные здания? Пока наша позиция, что, наверное, это нецелесообразно в будущем строить все, что не подходит под жилое. Поэтому под амнистию должно попасть то, что уже построено, оно должно быть учтено в объеме ввода жилья, но с какого-то момента мы должны честно друг другу ответить, что все - эта лавочка закрывается, с сегодняшнего дня мы строим только жилье», - цитирует замминистра РИА Новости.

Формально апартаменты относятся к нежилой коммерческой недвижимости. Основной причиной их появления стал дефицит площадок под жилищное строительство, особенно в крупных городах, отметил зампредседателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий. «Застройщики переоборудуют помещения в коммерческих и даже бывших промышленных зданиях в жилые, оснащают их всем необходимым для комфортного проживания. Таким образом, в рамках одного проекта удается сочетать офисные, жилые и торгово-развлекательные площади», - цитирует сенатора пресс-служба Совфеда.

Камнем преткновения здесь становится то, что застройщик не обязан обеспечивать такие объекты недвижимости социальной инфраструктурой. Также покупатели апартаментов сталкиваются с невозможностью прописки, повышенными налогами на имущество и коммунальными расходами, отсутствием гарантий предоставления коммунальных услуг, отметили в СФ.

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Комментарии (14)

263818871
О, ну просто отлично. У Старой Деревни Сетл Сити возвел ЖК. Половина жилое, половина апартаменты. На территории сад, школа, паркинг.
Понятно, что затраты на социалку в данном случае понесли жильцы жилых домов, квадрат в которых был дороже только потому что назначение помещений разное. А теперь амнистия.
Внимание, вопрос.
Жильцы апартов будут скидываться на второй детский сад, вторую школу и второй паркинг?
footballer13
Ну надо же, не прошло и пяти лет, как спохватились. Так-то ничего плохого в этом нет, доходные дома сколько известны, только надо предъявлять к этим апарт-отелям те же требования, что и к жилым помещениям - и всё само встанет на свои места.
А то они сначала дают возможность, а когда жадный (вот тут безо всяких шуток) бизнес вовсю ей начинает пользоваться - начинают соображать, что что-то пошло не так. Это как с хостелами и мини-отелями история.
Я другого не понимаю - ну неужели так сложно хоть как-то думать наперёд?
MDD
Очень неправильное решение.
Кто сказал, что квадратные метры могут быть только жилыми?
А как же отели, магазины, склады?
Это инвестиционные площади, под аренду, им не требуется социалка. Если кто-то решил жить в них сам - это его выбор.
Что за совок опять, либо черное, либо белое.

От того, что вы поменяете статус таких объектов садики и школы рядом не появятся, их там изначально быть не могло. Что до института регистрации - это пережиток.

Голой воды популизм, очередное необдуманное высказывание.
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