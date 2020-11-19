«Эта лавочка закрывается». Минстрой предлагает запретить строительство апартаментов

В Минстрое считают необходимым законодательно утвердить жилой статус уже построенных апартаментов, но запретить их возведение в дальнейшем. Такое мнение 19 ноября озвучил замглавы ведомства Никита Стасишин на заседании в Совете Федерации, посвященном проблемам правового статуса апартаментов.
По словам Стасишина, за последние полгода в министерстве звучали разные мнения по вопросу апартаментов.
«Что мы с вами будем делать с тем, что сегодня находится в стройке, и будем ли мы дальше разрешать строить такие многофункциональные здания? Пока наша позиция, что, наверное, это нецелесообразно в будущем строить все, что не подходит под жилое. Поэтому под амнистию должно попасть то, что уже построено, оно должно быть учтено в объеме ввода жилья, но с какого-то момента мы должны честно друг другу ответить, что все - эта лавочка закрывается, с сегодняшнего дня мы строим только жилье», - цитирует замминистра РИА Новости.
Формально апартаменты относятся к нежилой коммерческой недвижимости. Основной причиной их появления стал дефицит площадок под жилищное строительство, особенно в крупных городах, отметил зампредседателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий. «Застройщики переоборудуют помещения в коммерческих и даже бывших промышленных зданиях в жилые, оснащают их всем необходимым для комфортного проживания. Таким образом, в рамках одного проекта удается сочетать офисные, жилые и торгово-развлекательные площади», - цитирует сенатора пресс-служба Совфеда.
Камнем преткновения здесь становится то, что застройщик не обязан обеспечивать такие объекты недвижимости социальной инфраструктурой. Также покупатели апартаментов сталкиваются с невозможностью прописки, повышенными налогами на имущество и коммунальными расходами, отсутствием гарантий предоставления коммунальных услуг, отметили в СФ.