Бывший глава КУГИ Петербурга Куракин встретит Новый год и Рождество в СИЗО

Басманный суд города Москвы избрал в качестве меры пресечения для Дмитрия Куракина заключение под стражу. Он пробудет под арестом до 17 января.



Как сообщает 19 ноября пресс-служба суда, такое же решение принято в отношении Владислава Холодкова и Максима Ана. Все трое были задержаны накануне по подозрению в особо крупной взятке.



Напомним, подозреваемым вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ. Последнее место работы Дмитрия Куракина — зампредседателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования. Однако следствие интересует его период работы в качестве директора департамента имущественных отношений Минобороны (2012–2017). Владислав Холодков был начальником ФГАУ «Оборонлес», а Максим Ан — АО «Мальтинский военный лесхоз». По мнению СК, фигуранты реализовали схему, по которой производили вырубку леса под видом санитарной. Древесина продавалась в Китай, а освобожденные участки за вознаграждение передавали предпринимателям, которые были заинтересованы в месте для мусорных полигонов.

