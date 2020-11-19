Следствие просит ареста для бывшего главы петербургского КУГИ Куракина. Ему вменяют особо крупную «военную» взятку

В Басманный суд Москвы поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения для Дмитрия Куракина, зампредседателя правительства Московской области — министра экологии и природопользования. Для него просят заключение под стражу.



Как рассказала 19 ноября пресс-служба суда, Куракин подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ — это взятка в особо крупном размере, т.е. больше миллиона рублей. По этой статье положен штраф: от 3 до 5 млн рублей, либо в размере дохода осужденного за 3–5 лет, либо в размере от 50-кратного до 80-кратного сумме взятки. Также предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.