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Следствие просит ареста для бывшего главы петербургского КУГИ Куракина. Ему вменяют особо крупную «военную» взятку

В Басманный суд Москвы поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения для Дмитрия Куракина, зампредседателя правительства Московской области — министра экологии и природопользования. Для него просят заключение под стражу.

Как рассказала 19 ноября пресс-служба суда, Куракин подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ — это взятка в особо крупном размере, т.е. больше миллиона рублей. По этой статье положен штраф: от 3 до 5 млн рублей, либо в размере дохода осужденного за 3–5 лет, либо в размере от 50-кратного до 80-кратного сумме взятки. Также предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Кроме того, следствие ходатайствует о страже для экс-начальника ФГАУ «Оборонлес» Владислава Холодкова и начальника АО «Мальтинский военный лесхоз» Максима Ана. Им вменяют ту же статью. По данным «Коммерсанта», организатором криминальных схем следствие считает именно Куракина, а апробировали их еще в 2014 году в Западном федеральном округе: суть заключалась в вырубке леса под видом санитарной — за вознаграждение. Интересантами якобы были предприниматели, которые устраивали на освободившемся месте мусорные полигоны. В 2016-м место действия переместилось в Центральный и Восточный военные округа. Вырубленный лес продавался и уходил в Китай.

О задержании Куракина стало известно накануне. Несмотря на то, что вменяются ему эпизоды, связанные с работой в Минобороны, Петербургу Дмитрий Куракин запомнился чиновником имущественного блока. В частности, в 2010–2012 годах он возглавлял КУГИ, после чего перебрался в правительство Московской области вместе с бывшим вице-губернатором Петербурга Романом Филимоновым. Затем он занял место директора департамента имущественных отношений, освободившееся после ареста Евгении Васильевой, отработал 5 лет. После пересекся в руководстве «Ростелекома» с Михаилом Осеевским, экс-главой администрации петербургского губернатора, и вернулся в Московскую область.

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Комментарии (8)

dedmoroz_5e4d8827384c2
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Ser_N0771
Забыли добавить, что начинал он в ПИБе Петроградского района...
Stargazer_5e4cc3b703773
Военные в мирное время дуреют от безделья.
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