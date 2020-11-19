Следствие просит ареста для бывшего главы петербургского КУГИ Куракина. Ему вменяют особо крупную «военную» взятку

В Басманный суд Москвы поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения для Дмитрия Куракина, зампредседателя правительства Московской области — министра экологии и природопользования. Для него просят заключение под стражу.
Как рассказала 19 ноября пресс-служба суда, Куракин подозревается в совершении преступления, предусмотренного
Кроме того, следствие ходатайствует о страже для экс-начальника ФГАУ «Оборонлес» Владислава Холодкова и начальника АО «Мальтинский военный лесхоз» Максима Ана. Им вменяют ту же статью. По данным «Коммерсанта», организатором криминальных схем следствие считает именно Куракина, а апробировали их еще в 2014 году в Западном федеральном округе: суть заключалась в вырубке леса под видом санитарной — за вознаграждение. Интересантами якобы были предприниматели, которые устраивали на освободившемся месте мусорные полигоны. В 2016-м место действия переместилось в Центральный и Восточный военные округа. Вырубленный лес продавался и уходил в Китай.
О задержании Куракина стало известно накануне. Несмотря на то, что вменяются ему эпизоды, связанные с работой в Минобороны, Петербургу Дмитрий Куракин запомнился чиновником имущественного блока. В частности, в 2010–2012 годах он возглавлял КУГИ, после чего перебрался в правительство Московской области вместе с бывшим вице-губернатором Петербурга Романом Филимоновым. Затем он занял место директора департамента имущественных отношений, освободившееся после ареста Евгении Васильевой, отработал 5 лет. После пересекся в руководстве «Ростелекома» с Михаилом Осеевским, экс-главой администрации петербургского губернатора, и вернулся в Московскую область.