СМИ: Задержан министр экологии Московской области Куракин. В Петербурге он запомнился председателем КУГИ, в Минобороны — сменил Васильеву

О задержании Куракина 18 ноября сообщает « Коммерсантъ », он же накануне рассказал об обысках с участием СКР и ФСБ. По данным издания, они связаны с периодом его работы на должности директора департамента имущественных отношений Минобороны, при этом задержаны еще двое предполагаемых сообщников. «Все трое подозреваются в совершении преступлений коррупционной направленности, связанных с военным имуществом — лесами и земельными участками», — пишет «Коммерсантъ».

Следственный комитет принял решение о задержании зампредседателя правительства Московской области — министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина. Обыски прошли накануне, следователей интересует период работы чиновника в Минобороны.

В приемной министра во вторник не стали комментировать обыски, 18 ноября там уже просто не взяли трубку. В пресс-службе Следственного комитета «Фонтанке» не стали ни подтверждать, ни отрицать информацию о задержании.

Дмитрий Куракин совсем не чужой Петербургу человек. В 1993 году он окончил юридический факультет СПбГУ, был одним из соучредителей компании «Северная корона».

Работал в риелторской компании «Центр недвижимости «Шанс», которая принадлежала одноименному издательскому дому.

В 1998 пришел в Смольный, заняв должность замначальника управления по правовым вопросам комитета по управлению городским имуществом. Вскоре возглавил управление, а затем до 2008 руководил ГУИОН. После этого был назначен заместителем председателя комитета, а с 2010 до 2012 — возглавлял КУГИ.

После этого Куракин перешел на место зампредседателя правительства Московской области; практически одновременно вице-губернатором Московской области был назначен Роман Филимонов, до этого — вице-губернатор Петербурга.