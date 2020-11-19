Минздрав хочет ввести новые ограничения в регионах с высокой заболеваемостью

Глава Минздрава не исключил ужесточения коронавирусных ограничений в отдельных регионах РФ.
«Принимать ограничительные меры на уровне региона или точечно, на уровне отдельных муниципалитетов, где ситуация наиболее острая», — цитирует 19 ноября заявление Михаила Мурашко РИА Новости.
По его словам, не все руководители субъектов Федерации «воспользовались правом» ввести ограничения. Министр также добавил, что врачи должны руководствоваться последней версией методических рекомендаций при лечении пациентов.
В России общее число заболевших коронавирусом уже перевалило за два миллиона. На Петербург приходится 90 400 заболевших. Город держится на втором месте по ежедневному приросту. 19 ноября был установлен очередной рекорд по этому показателю — 2312. Накануне власти ввели новые ограничения.