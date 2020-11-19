«Хромой» на одно колесо «Ягуар» принес петербургскому автомобилисту ежедневную ренту в 30 тысяч

Недолго радовался приобретенному «Ягуару XJ» житель Петербурга Александр Кузнецов. В октябре 2019 года он приобрел его у дилера «Ягуар Ленд Ровер» — московской компании ООО «Автопассаж Премиум». Машина была не новая, 2017 года выпуска, и стоила петербуржцу 3 млн рублей.
Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов 19 ноября, покупка была совершена 11 октября 2019 года, к ней прилагался гарантийный срок — 3 года без ограничения по пробегу, который исчисляется с 09.11.2017.
Однако покататься на белом «Ягуаре» мужчине не удалось — заднее правое колесо оказалось заблокировано.
17 октября покупатель отправил дилеру письмо с требованием вернуть уплаченные денежные средства за автомобиль. Но до настоящего времени деньги не получил.
После чего в декабре 2019 года подал в суд с требованием взыскать с ответчика в его пользу неустойку за нарушение срока возврата уплаченной за товар денежной суммы.
Октябрьский районный суд взыскал с ООО «Ягуар Ленд Ровер» неустойку за период с 08.12.2019 (когда компания получила претензию) по 31.12.2019 (когда был подан иск) в размере 180 000 рублей, штраф в размере 90 000 рублей, судебные расходы в размере 50 470 рублей.
Суд также решил, что с компании должна быть взыскана в пользу Кузнецова неустойка за нарушение срока возврата уплаченной суммы в размере 1% от 3 000 000 рублей за каждый день просрочки с момента принятия судом решения по день фактического исполнения обязательств.