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«Хромой» на одно колесо «Ягуар» принес петербургскому автомобилисту ежедневную ренту в 30 тысяч

Недолго радовался приобретенному «Ягуару XJ» житель Петербурга Александр Кузнецов. В октябре 2019 года он приобрел его у дилера «Ягуар Ленд Ровер» — московской компании ООО «Автопассаж Премиум». Машина была не новая, 2017 года выпуска, и стоила петербуржцу 3 млн рублей.

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов 19 ноября, покупка была совершена 11 октября 2019 года, к ней прилагался гарантийный срок — 3 года без ограничения по пробегу, который исчисляется с 09.11.2017.

Однако покататься на белом «Ягуаре» мужчине не удалось — заднее правое колесо оказалось заблокировано.

17 октября покупатель отправил дилеру письмо с требованием вернуть уплаченные денежные средства за автомобиль. Но до настоящего времени деньги не получил.

После чего в декабре 2019 года подал в суд с требованием взыскать с ответчика в его пользу неустойку за нарушение срока возврата уплаченной за товар денежной суммы.

Октябрьский районный суд взыскал с ООО «Ягуар Ленд Ровер» неустойку за период с 08.12.2019 (когда компания получила претензию) по 31.12.2019 (когда был подан иск) в размере 180 000 рублей, штраф в размере 90 000 рублей, судебные расходы в размере 50 470 рублей.

Суд также решил, что с компании должна быть взыскана в пользу Кузнецова неустойка за нарушение срока возврата уплаченной суммы в размере 1% от 3 000 000 рублей за каждый день просрочки с момента принятия судом решения по день фактического исполнения обязательств.

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Комментарии (7)

Znatok78
Фамилия судьи не Кузнецова случайно?))

Заблокированное колесо, скорее всего, зависит суппорт. Это гарантийный случай? У меня на Рендж Ровер аналлгичного года стартер на днях сдох, вот я дурак, в суд не подал. Вообще, потребительский терроризм начинает набирать обороты.
Хейм
Так себе рента, учитывая, насколько подорожали автомобили за это время
260759231
Это какая-то новая хитра тема развода дилера
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