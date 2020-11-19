«Хромой» на одно колесо «Ягуар» принес петербургскому автомобилисту ежедневную ренту в 30 тысяч

Недолго радовался приобретенному «Ягуару XJ» житель Петербурга Александр Кузнецов. В октябре 2019 года он приобрел его у дилера «Ягуар Ленд Ровер» — московской компании ООО «Автопассаж Премиум». Машина была не новая, 2017 года выпуска, и стоила петербуржцу 3 млн рублей.

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов 19 ноября, покупка была совершена 11 октября 2019 года, к ней прилагался гарантийный срок — 3 года без ограничения по пробегу, который исчисляется с 09.11.2017.



Однако покататься на белом «Ягуаре» мужчине не удалось — заднее правое колесо оказалось заблокировано.

