В Финляндию везут ковид из РФ. В Южной Карелии каждый третий случай заражения за неделю — с российским следом

«За последнюю неделю у нас было диагностировано четыре случая ковида, когда заражение, по всей вероятности, произошло во время визита в Россию. Это примерно треть всех коронавирусных инфекций в течение недели», — приводит издание слова начальника отдела услуг здравоохранения медицинского округа Южной Карелии Туулы Кархула (Южная Карелия — приграничный регион, в который входят, в частности, Лаппеенранта и Иматра. — Прим. Ред.) . По её данным, некоторые вернувшиеся из России люди не соблюдали рекомендуемую властями десятидневную самоизоляцию.

Органы здравоохранения Финляндии, несмотря на почти закрытые границы, фиксируют случаи завоза коронавирусной инфекции из России. Как правило, COVID-19 проникает в Суоми вместе с обладателями двойного гражданства, пишет 18 ноября Yle.

В соседнем регионе Кюменлааксо (город Котка) российский след видят у каждого четвёртого заражения.

«Просим всех еще раз подумать, так ли необходима поездка», — обращаются к людям медики.



Однако Россия — не единственная страна, откуда ковид попадает в Финляндию. Случая заражения выявлены и у украинских гастарбайтеров. У 70 приехавших на работу в Суоми пассажиров самолёта из Украины нашли коронавирус. Их отправили на самоизоляцию. Тем не менее, сезонных работников в Финляндии ждут.

По данным оперштаба на 18 ноября, за последние сутки в Петербурге зафиксировано 2215 новых случаев заражения. Это новый рекорд. Накануне было 2130, а до этого 2039.



В Финляндии за последние 24 часа выявили 288 заболевших, днём ранее — 228. Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 19 935 человек в стране, 374 человека умерли.