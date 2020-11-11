Финляндия начала приём заявлений на визу для сезонных работников

Дипломатическая миссия Финляндии в Петербурге 11 ноября рассказала о восстановлении приёма заявлений на визу от тех, кто летом 2021 года собирается в Суоми на сезонные работы.

«Визовые заявления и заявления на разрешение на пребывание принимаются от граждан Российской Федерации и граждан других стран, которые устроились в Финляндии на работу по сбору ягод или на другие виды сезонных работ в 2021 году», — говорится на сайте посольства.

Если потенциальный работник планирует ехать на срок до 90 дней, нужна виза, на более долгий срок требуется разрешение на пребывание. В первом случае заявление следует подавать не раньше чем за полгода и в визовом центре, во втором — за 4 месяца и менее в самих дипмиссиях в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске.