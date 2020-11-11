Финляндия начала приём заявлений на визу для сезонных работников

Дипломатическая миссия Финляндии в Петербурге 11 ноября рассказала о восстановлении приёма заявлений на визу от тех, кто летом 2021 года собирается в Суоми на сезонные работы.
«Визовые заявления и заявления на разрешение на пребывание принимаются от граждан Российской Федерации и граждан других стран, которые устроились в Финляндии на работу по сбору ягод или на другие виды сезонных работ в 2021 году», — говорится на сайте посольства.
Если потенциальный работник планирует ехать на срок до 90 дней, нужна виза, на более долгий срок требуется разрешение на пребывание. В первом случае заявление следует подавать не раньше чем за полгода и в визовом центре, во втором — за 4 месяца и менее в самих дипмиссиях в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске.
«Условием выдачи визы или разрешения на пребывание является наличие заключенного трудового договора или твердого предложения с обязательствами, содержащего данные о заработной плате и cроках работы от предприятия, ведущего деятельность в Финляндии», — уточнили в представительстве.
Заявителям на разрешение на пребывание на сезонную работу следует предварительно заполнить электронную анкету в сервисе enterfinland.fi.
По-прежнему категории лиц, которые могут попасть из России в Финляндию, очень ограничены. Как заявили в Пограничной службе, российским туристам не стоит надеяться на открытие границы до Нового года.