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10.11.2020 18:23
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Пограничная служба Финляндии исключила возможность полного открытия границы с Россией до конца года

Информация о том, что Финляндия вскоре может снять ограничения на въезд для россиян, не соответствует действительности. Такое заявление сделал представитель министерства внутренних дел республики, комментируя появившиеся в российских СМИ слухи.

«В первую очередь границы, согласно закону, будут открыты внутри Европейского Союза, а также для третьих стран, которые Европейская комиссия внесла в так называемый «зеленый список»», — цитирует начальника отдела пограничного контроля Главного управления пограничной службы Туомаса Лаосмаа телерадиокомпания Yle 10 ноября.

Как пояснили в Пограничной службе, представители которой принимали непосредственное участие в разработке законопроекта, «зеленый список» обновляется по мере того, как меняется ситуация с коронавирусом в той или иной стране.

Новый закон, который позволит Финляндии открыть границы со странами Шенгена, может вступить в силу в конце 2020 года. Россиян он не касается. Финский туризм в рождественский сезон надеется не потерять путешественников хотя бы из ЕС. Россию как третью страну включат в «зелёный список» только с общего решения ЕС, при условии значительного улучшения эпидемиологической ситуации в стране. Пока же РФ бьёт рекорды по заболеваемости, и пик ещё не достигнут.

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Комментарии (2)

Simao Gato
как же так (
Новый Год и Финляндия
уже 20 лет как одно и то же
263836471
Новый год без рыбы будет...
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