Пограничная служба Финляндии исключила возможность полного открытия границы с Россией до конца года

Информация о том, что Финляндия вскоре может снять ограничения на въезд для россиян, не соответствует действительности. Такое заявление сделал представитель министерства внутренних дел республики, комментируя появившиеся в российских СМИ слухи.

«В первую очередь границы, согласно закону, будут открыты внутри Европейского Союза, а также для третьих стран, которые Европейская комиссия внесла в так называемый «зеленый список»», — цитирует начальника отдела пограничного контроля Главного управления пограничной службы Туомаса Лаосмаа телерадиокомпания Yle 10 ноября.

