В Сети появились первые кадры со съёмочной площадки нового фильма о Человеке-пауке. Пользователи Twitter выложили ролик, на котором два человека — предположительно, сам супергерой в исполнении Тома Холланда и его подруга, которую играет Зендая, — стоят на закреплённой на высоте площадке, а затем прыгают вниз.
The first footage of Tom Holland's Spider-Man and Zendaya's MJ on the set of SPIDER-MAN 3!— Marvel Stuff (@marveIstuff) November 17, 2020
(via @chrjstopherpine)pic.twitter.com/qclS9W6dr8
На сайте ComicBookMovie.com говорится, что, увеличив изображение, пользователи увидели: герои снимаются в одежде, идентичной той, что была на них в финале фильма «Человек-паук. Вдали от дома». Фанаты предполагают: совпадение говорит о том, что действие нового фильма начнётся сразу после финала прошлой части или же будет включать флешбэки.
Официально сюжет картины, как и её название, пока что не раскрываются. Съёмки проходят в Атланте. До этого кадры процесса не появлялись в Сети. Известно, что актёр Бенедикт Камбербэтч вновь исполнит роль доктора Стрэнджа. Режиссёром новой части выступает Джон Уоттс, создавший части «Возвращение домой» и «Вдали от дома».