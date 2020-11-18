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Съемка трюка для нового «Человека-паука» утекла в Сеть. Увиденное может рассказать о сюжете картины

В Сети появились первые кадры со съёмочной площадки нового фильма о Человеке-пауке. Пользователи Twitter выложили ролик, на котором два человека — предположительно, сам супергерой в исполнении Тома Холланда и его подруга, которую играет Зендая, — стоят на закреплённой на высоте площадке, а затем прыгают вниз.

На сайте ComicBookMovie.com говорится, что, увеличив изображение, пользователи увидели: герои снимаются в одежде, идентичной той, что была на них в финале фильма «Человек-паук. Вдали от дома». Фанаты предполагают: совпадение говорит о том, что действие нового фильма начнётся сразу после финала прошлой части или же будет включать флешбэки.

Официально сюжет картины, как и её название, пока что не раскрываются. Съёмки проходят в Атланте. До этого кадры процесса не появлялись в Сети. Известно, что актёр Бенедикт Камбербэтч вновь исполнит роль доктора Стрэнджа. Режиссёром новой части выступает Джон Уоттс, создавший части «Возвращение домой» и «Вдали от дома».

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