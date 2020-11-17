Губернатору и госслужащим Петербурга все же индексируют зарплату. Идея с ковидной заморозкой не устояла

Документ опубликован 17 ноября. В нем говорится, что Городской информационно-расчетный центр должен автоматически провести индексацию выплат, которые перечислены в трех законах: о губернаторе Петербурга, о гарантиях для лиц, замещающих государственные должности, и об обеспечении семьи умершего депутата ЗакСа или члена городского правительства.

Комитет по соцполитике Смольного опубликовал проект распоряжения об индексации в 2021 году расчетной единицы, исходя из которой определяется оклад государственного служащего. Ранее чиновники предлагали оставить все на уровне 2020-го в целях экономии, но одумались.

Сам комитет по соцполитике, а точнее его юридическое управление должно с 1 января назначать выплаты с учетом расчетной единицы в 1465 рублей.

Именно эта сумма значится на 2021 год в соответствующем законе; на текущий год она составляет 1410 рублей. Индексация предусмотрена ежегодно, однако ранее финансовый блок опубликовал проект, согласно которому действующий коэффициент в 1410 рублей должен быть сохранен и на следующий год. На основании этого показателя рассчитываются зарплаты государственных служащих. К примеру, в упомянутом законе о губернаторе говорится, что его должностной оклад устанавливается в размере 60 расчетных единиц. Эта величина является базовой и для исчисления должностного оклада госслужащих, а также различных допвыплат.

Что именно изменило подход финансового блока, не известно. Однако уже на презентации проекта бюджета 2021 года простой, казалось, вопрос об индексации определенного ответа не получил. Чиновники лишь сослались на действующее законодательство, согласно которому, как говорилось выше, рост расчетной единицы предусмотрен.