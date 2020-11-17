Смольный намерен получить за 3 года дополнительные 13 млрд рублей благодаря новым камерам на дорогах и штрафам

Увеличены расходы на «Обеспечение эксплуатации, развития и модернизации Санкт-Петербургской автоматизированной системы фиксации нарушений ПДД и контроля оплаты наложенных штрафов». Это требуется в связи с тем, что придется заключать новые контракты на аренду дополнительных стационарных комплексов фотовидеофиксации на прямолинейных участках улично-дорожной сети Санкт-Петербурга, а также на аварийно опасных перекрестках. На 2021 год потребуется 608 млн рублей, на 2022 год — 1,4 млрд, на 2023 год — 2,1 млрд рублей.

Проект опубликован 17 ноября, он представляет собой отредактированное изложение некоторых пунктов программы. Арифметику раскрывают в пояснительной записке.

Комитет по информатизации опубликовал проект постановления, которое меняет финансирование программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге». Главная причина: нужны новые миллиарды на новые камеры видеофиксации нарушений.

Предполагаемый эффект тоже прописан: с учетом увеличения числа камер ожидается дополнительный доход бюджета от оплаты штрафов: в 2021 году — 1,7 млрд рублей, в 2022 году — 4,6 млрд рублей, в 2023 году — 6,5 млрд рублей.

В проекте бюджета на ближайшие три года расходы на автоматизированную систему фиксации ПДД заложены соответственно в размере 772 млн (губернаторская поправка добавляет 133 млн), 1,6 млрд (+266 млн) и 2,1 млрд (+266 млн).