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16.11.2020 23:12
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Власти Владимирской области ввели режим ЧС из-за разлива мазута на железной дороге

Власти Владимирской области ввели режим ЧС из-за разлива мазута на железной дороге у города Ковров, где сошли с рельсов и перевернулись несколько десятков вагонов-цистерн.

Об этом вечером 16 ноября сообщает сайт администрации региона. «Из-за схода с путей Горьковской железной дороги вагонов грузового поезда в районе населённых пунктов Новки-1 — Тереховицы в Камешковском районе в регионе введён режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ подписал и. о. губернатора Александр Ремига», — говорится в сообщении.

«Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен врио заместителя губернатора Роман Годунин. К проведению необходимых мероприятий будут привлечены силы и средства территориальной подсистемы единой государственной предупреждения и ликвидации ЧС Владимирской области», — добавлено в сообщении.

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Комментарии (2)

264087361
интересно а причем тут соседний регион
263913591
Из-за разлива нефти - ЧС, это же неФть! А из-за опасного вируса - всего то повышенная готовность.
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