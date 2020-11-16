Власти Владимирской области ввели режим ЧС из-за разлива мазута на железной дороге
Власти Владимирской области ввели режим ЧС из-за разлива мазута на железной дороге у города Ковров, где сошли с рельсов и перевернулись несколько десятков вагонов-цистерн.
Об этом вечером 16 ноября сообщает сайт администрации региона. «Из-за схода с путей Горьковской железной дороги вагонов грузового поезда в районе населённых пунктов Новки-1 — Тереховицы в Камешковском районе в регионе введён режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ подписал и. о. губернатора Александр Ремига», — говорится в сообщении.
«Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен врио заместителя губернатора Роман Годунин. К проведению необходимых мероприятий будут привлечены силы и средства территориальной подсистемы единой государственной предупреждения и ликвидации ЧС Владимирской области», — добавлено в сообщении.