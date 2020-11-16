Петербургские дети не дождутся рождественских деревьев из Эстонии. На их пути встал Россельхознадор
750 рождественским деревьям не хватило документов, чтобы пройти контроль в Петербурге и впоследствии порадовать семьи Северной столицы.
Как сообщает пресс-служба управления регионального Россельхознадзора 16 ноября, специалисты ведомства запретили ввоз 745 эстонских рождественских деревьев. Их привезли из Эстонии, и они хранились на временном складе в Петербурге.
«При проведении документарной проверки государственным инспектором управления было установлено, что фитосанитарный сертификат не полностью оформлен, в связи с чем он признается недействительным», — сообщает ведомство.
Поэтому реализация их на территории РФ запрещена.