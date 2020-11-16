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16.11.2020 19:11
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Петербургские дети не дождутся рождественских деревьев из Эстонии. На их пути встал Россельхознадор

750 рождественским деревьям не хватило документов, чтобы пройти контроль в Петербурге и впоследствии порадовать семьи Северной столицы.

Как сообщает пресс-служба управления регионального Россельхознадзора 16 ноября, специалисты ведомства запретили ввоз 745 эстонских рождественских деревьев. Их привезли из Эстонии, и они хранились на временном складе в Петербурге.

«При проведении документарной проверки государственным инспектором управления было установлено, что фитосанитарный сертификат не полностью оформлен, в связи с чем он признается недействительным», — сообщает ведомство.

Поэтому реализация их на территории РФ запрещена.

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Комментарии (4)

Ифка
всё пропало. а почему именно дети ждут эти елки? откуда у детей деньги на евровые елки?
6cat
У нас своих елок не хватает? Пусть 750 эстонских русофобов поставят в своих домах по два дерева.
fortun
А чем так хороши эстонские деревья?
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