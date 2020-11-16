На теле выкопанной в Юнтолово женщины нашли следы насильственной смерти. СК возбудил дело
Петербургский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения в Курортном районе мёртвой женщины, по шею закопанной в землю. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба ведомства.
«Из материалов уголовного дела следует, что 15 ноября в лесном массиве, расположенном в Курортном районе, было обнаружено тело неизвестной женщины с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении.
Назначены необходимые экспертизы, обстоятельства случившегося устанавливаются, добавили в СК.
Тело женщины средних лет было найдено в полукилометре от Коннолахтинской дороги накануне днём. Сначала проходящий мимо мужчина подумал, что на земле лежит голова, и сообщил в полицию. Оказалось, что в этот раз речь о расчленении не идёт. Есть версия, что жертву закопали ещё живой.