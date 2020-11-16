Женщину, найденную в Юнтолово, могли закопать живой

Личность женщины, которую нашли закопанной по шею в Юнтоловском заказнике, до сих пор не установлена.



Как стало известно «Фонтанке» 16 ноября, сейчас эксперты устанавливают причину смерти женщины, на вид лет 40–45, тело которой нашли 15 ноября в 500 метрах от Коннолахтинской дороги в Юнтолово.



Предположительно, в земле тело пробыло около недели, и закапывали жертву еще живой. На голове погибшей нашли несколько несерьезных ран. Её могли сначала оглушить, а потом закопать, оставив на поверхности только голову.

