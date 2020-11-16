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16.11.2020 09:47
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Женщину, найденную в Юнтолово, могли закопать живой

Личность женщины, которую нашли закопанной по шею в Юнтоловском заказнике, до сих пор не установлена.

Как стало известно «Фонтанке» 16 ноября, сейчас эксперты устанавливают причину смерти женщины, на вид лет 40–45, тело которой нашли 15 ноября в 500 метрах от Коннолахтинской дороги в Юнтолово.

Предположительно, в земле тело пробыло около недели, и закапывали жертву еще живой. На голове погибшей нашли несколько несерьезных ран. Её могли сначала оглушить, а потом закопать, оставив на поверхности только голову.

Источники в правоохранительных органах уточняют, что место, где нашли закопанную, пользуется у местных жителей дурной славой. Там якобы регулярного оставляют «закладки» наркосбытчики.

По факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (13)

Pilat
Что то как то становится жутковато жить при капитализме в Санкт- Петербурге.
Откат от всех достижений начинает возрастать.
Уже и расчлененка становится нормой и вот теперь живьём закапывают, как душманы во время гражданской войны.
Спасибо вам буржуи, за наше счастливое бытие.
Мужской Взгляд
При Советском Союзе нашли бы и расстреляли.
altron
"Прощай Саид... и смотри, больше не закапывайся!"
(с) "Белое солнце пустыни"
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