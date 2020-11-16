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16.11.2020 08:20
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В Юнтолово мужчина нашёл женскую голову, полиция — всё остальное

Петербуржец нашёл в Юнтоловском заказнике мёртвую женщину, которая была закопана в лесополосе по голову. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 ноября.

Находка была сделана накануне около трёх часов дня в 500 метрах от Коннолахтинской дороги. Сперва мужчине показалось, что на земле лежит голова. Он сразу же сообщил об увиденном в полицию. Следственно-оперативная группа нашла всё остальное.

Из почвы было извлечено тело брюнетки лет 40-45 на вид. Одета она была в спортивный костюм, в кармане кофты нашлась золотая цепочка. Обуви на убитой не было, так же как и явных признаков насильственной смерти.

Теперь с трупом разбираются в морге Кронштадта. Судмедэкспертам предстоит выяснить, от чего скончалась найденная в Юнтолово.

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Комментарии (3)

264081321
Да уж. Трупов все больше и больше.
Wuhan Proletarian
И в землю закопал,
И надпись надписал ...
Василий Марущак
Лишь бы не 90-е
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