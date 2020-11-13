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13.11.2020 18:43
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В Италии задержали уроженца Грозного за связь с венским террористом. Он вел монашескую жизнь

Итальянские СМИ пишут о том, что накануне сотрудниками антитеррористического подразделения был задержан Турко Арсимеков, сообщает газета Corriere della Sera. Его подозревают в том, что он торговал поддельными документами, в том числе среди его клиентов был двадцатилетний Фейзулай Куйтим, который считается виновным в нападении на людей в Вене.

Арсимеков, уроженец Грозного, имеет страницу «ВКонтакте», через которую, как полагают правоохранительные органы, вел дела.

Пока он задержан на двое суток за изготовление поддельных документов. Однако, по версии следствия, он входил в ячейку чеченских и балканских террористов и отвечал за оформление поддельных паспортов и удостоверений личности по всей Европе.

За деятельностью Арсимекова полиция следила в течение шести месяцев. Он регулярно получал переводы по 300–400 евро и, возможно, также причастен к торговле оружием.

Полиция задержала его в квартире недалеко от центра города Варезе. Здесь он вел почти монашескую жизнь: выходил только на почту, в диспетчерские центры курьеров или за получением и переводом денег. Он переехал в Варезе несколько месяцев назад, до этого жил в Пьемонте. В доме у него было около тридцати поддельных документов для разных стран Восточной Европы, готовых к отправке. Также изъято 4 компьютера и 14 мобильных телефонов.

Газета пишет, что итальянские власти запросили российские спецслужбы, не фигурирует ли его имя среди бойцов Второй чеченской войны (1999–2009).

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