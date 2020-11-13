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13.11.2020 12:46
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Беглов назначил нового начальника петербургского метро

Губернатор Петербурга Александр Беглов официально назначил новым начальником ГУП «Петербургский метрополитен» и. о. руководителя подземки Евгения Козина. Как сообщили 13 ноября в пресс-службе Смольного, удостоверение Козину он вручил в ходе посещения метродепо «Автово».

Напомним, Евгений Козин стал исполняющим обязанности начальника «Петербургского метрополитена» в начале августа после того, как с предприятия ушел многолетний руководитель Владимир Гарюгин. Вскоре метрополитен покинул еще один старожил руководства — замначальника по капстроительству Аркадий Фурса. О контексте этого «трансфера власти» — читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Старший Плиний
Прекрасное решение Сбеглова. Теперь проезд подешевеет, реклама и ларьки исчезнут.
hill
И что от этого стоимость проезда уменьшится? Кажется нет, тогда в... И этого начальника и губернатора и Смольный
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