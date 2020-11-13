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13.11.2020 12:04
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The Times: Аркадий Ротенберг в английском суде может оспорить передачу бывшей жене особняка за 36 млн долларов

Российский миллиардер может оспорить решение высокого суда английской столицы, которой обязал передать экс-супруге Наталье особняк Ribsden Manor.

«Партнер Владимира Путина по дзюдо поборется со своей бывшей женой, чтобы сохранить особняк за 28 миллионов фунтов стерлингов (36 миллионов долларов)», — сообщает 13 ноября издание The Times.

Газета утверждает, что недавно в апелляционный суд был подан иск. В нем юристы Ротенберга утверждают, что усадьба Ribsden Manor не принадлежала бизнесмену, поэтому не должна была быть частью раздела имущества. Юристы настаивают, что в 2012 году дом неподалеку от Лондона купила компания Ravendark с Британских Виргинских островов, которая получила заём 34,5 миллиона фунтов стерлингов от кипрской Olpon Investments.

Высокий суд английской столицы, который решил передать усадьбу экс-супруге бизнесмена, посчитал настоящим бенефициаром лондонской недвижимости российского бизнесмена.

Усадьба Ribsden Manor была куплена в 2012 году за 27,5 миллиона фунтов стерлингов. Роскошный особняк оборудован теннисными кортами и бассейном. Чета Ротенбергов развелась в 2013 году.

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Комментарии (6)

Kit.
Конечно, не его. У него ничего своего нет. Всё - Михал Иваныча.
YUZ
Не вызывает сомнения, что россияне снова единодушно рублем поддержат пострадавшего от русофобии славного русского патриота, друга мудрейшего правителя, гражданина Финляндии.
Петр Петров
Россияне очень переживают
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