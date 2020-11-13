The Times: Аркадий Ротенберг в английском суде может оспорить передачу бывшей жене особняка за 36 млн долларов

Российский миллиардер может оспорить решение высокого суда английской столицы, которой обязал передать экс-супруге Наталье особняк Ribsden Manor.



«Партнер Владимира Путина по дзюдо поборется со своей бывшей женой, чтобы сохранить особняк за 28 миллионов фунтов стерлингов (36 миллионов долларов)», — сообщает 13 ноября издание The Times.



Газета утверждает, что недавно в апелляционный суд был подан иск. В нем юристы Ротенберга утверждают, что усадьба Ribsden Manor не принадлежала бизнесмену, поэтому не должна была быть частью раздела имущества. Юристы настаивают, что в 2012 году дом неподалеку от Лондона купила компания Ravendark с Британских Виргинских островов, которая получила заём 34,5 миллиона фунтов стерлингов от кипрской Olpon Investments.

