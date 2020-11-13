The Times: Аркадий Ротенберг в английском суде может оспорить передачу бывшей жене особняка за 36 млн долларов
Российский миллиардер может оспорить решение высокого суда английской столицы, которой обязал передать экс-супруге Наталье особняк Ribsden Manor.
«Партнер Владимира Путина по дзюдо поборется со своей бывшей женой, чтобы сохранить особняк за 28 миллионов фунтов стерлингов (36 миллионов долларов)», — сообщает 13 ноября издание The Times.
Газета утверждает, что недавно в апелляционный суд был подан иск. В нем юристы Ротенберга утверждают, что усадьба Ribsden Manor не принадлежала бизнесмену, поэтому не должна была быть частью раздела имущества. Юристы настаивают, что в 2012 году дом неподалеку от Лондона купила компания Ravendark с Британских Виргинских островов, которая получила заём 34,5 миллиона фунтов стерлингов от кипрской Olpon Investments.
Высокий суд английской столицы, который решил передать усадьбу экс-супруге бизнесмена, посчитал настоящим бенефициаром лондонской недвижимости российского бизнесмена.
Усадьба Ribsden Manor была куплена в 2012 году за 27,5 миллиона фунтов стерлингов. Роскошный особняк оборудован теннисными кортами и бассейном. Чета Ротенбергов развелась в 2013 году.