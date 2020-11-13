Генпрокуратура хочет взыскать с братьев Магомедовых 5,8 млрд. Их дело ушло в суд

Обвинительное заключение по делу совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда утверждено генеральной прокуратурой. Им вменяют хищения на 11 млрд рублей, в бюджет хотят вернуть 5,8 млрд. Как сообщает Генпрокуратура 12 ноября, уголовное дело Магомедовых, а также четырёх их соучастников направлено в Басманный районный суд столицы. Фигурантов обвиняют в организации преступного сообщества или участии в нём, особо крупных мошенничествах и растратах. В материалах под тысячу томов, один из эпизодов связан со строительством стадиона в Петербурге.

Согласно окончательной редакции, Магомедовым вменяют девять эпизодов хищений. По версии следствия, не позднее 2010 года братья создали в Москве преступное сообщество, в которое позднее в качестве непосредственных участников вошли более 15 человек. В следующие шесть лет они похитили более 11 млрд рублей. «В качестве материальной базы преступного сообщества Магомедовы использовали аффилированные с ними юридические лица, входящие в состав холдинга ООО «Группа «Сумма», — сообщают в прокуратуре. Ведомство заявило гражданский иск на 5,8 млрд рублей, на оставшуюся сумму иски подали потерпевшие. Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед находятся под арестом с марта 2018 года. В преступное сообщество их и экс-главу компании «Интэкс» Артура Максидова объединила в мае того же года. «Интэкс» в конце 2014 года получило право намыть 16,6 га на Крестовском острове для размещения станции метро «Новокрестовская». Сумма контракта составила 2,2 млрд рублей. Намыв на территории стал появляться ещё до официального объявления конкурса.