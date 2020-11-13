В новом гиде «Фонтанки» — два десятка идей, как и где интересно провести уик-энд.

Чем заняться 13–15 ноября: корейское искусство в «Манеже», каток в Новой Голландии и «Железный век» в Эрмитаже

Кустов В. В. Магический квадрат профессора Мишина №42 Фото: предоставлено Музеем искусства Петербурга XX–XXI веков

На этих выходных получится сходить сразу на несколько масштабных выставок искусства — современного и классического, побывать на предпоказе «Человека из Подольска» и познакомиться с режиссёром Семёном Серзиным или посмотреть авторское кино в Лендоке.

Актуальное

«Манеж» стал пространством утопии

13 ноября — 31 января 2021 года, 12+

Художница Ли Бул, создающая масштабные светящиеся инсталляции и архитектурные макеты — одна из ведущих художников Южной Кореи. В «Манеже» в пятницу открывается её первая для России персональная выставка. Экспозицию под названием «Утопия спасенная» готовили больше двух лет. В залах посетители увидят не только работы Ли Бул, но и русских авангардистов, которые её вдохновляли, — Казимира Малевича, Александра Родченко, Александры Экстер, архитекторов Ивана Леонидова и Якова Чернихова.



МИСП заполонили зеркала

13 ноября — 31 января 2021 года, 12+

Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков зовёт на выставку «Зеркала и зазеркалье». Работы более чем 130 авторов, посвященные теме отражений, расположили на нескольких этажах. В экспозиции есть натюрморты, в которых зеркала являются не только дополнительным источником света, но и доказательством существования параллельных миров, масляные картины, инсталляции из стёкол и дерева. В ближайшее время во внутреннем дворе поставят 12-метровую светящуюся ёлку, созданную французским художником-дизайнером Арно Лапиером.



Селина А. А кто там есть, 2020. Холст, чернила, эпоксидная смола Фото: предоставлено Музеем искусства Петербурга XX–XXI веков

Дягилев собирает друзей в Шереметевском

14 ноября 2020 — 12 февраля 2021, 6+

Классику выйдет посмотреть в Шереметевском дворце, где открывается выставка «В круге Дягилевом. Пересечение судеб». Посетители увидят портреты и автопортреты кисти Серова, Бакста, Кустодиева, Мунка, Кокто, Пикассо, Матисса и других художников, которые были знакомы с Сергеем Дягилевым в разные периоды его жизни. Детали — на сайте музея.



Фото: предоставлено организаторами

Звёзды на один вечер «оживят» блокадные воспоминания артистов

14 ноября, 19:00, 12+

Всего один раз горожанам покажут спектакль о блокаде Ленинграда по воспоминаниям солистов Кировского (Мариинского) театра — балерины Натальи Сахновской и тенора Ивана Нечаева, артиста оперетты Анатолия Королькевича и их коллег. Режиссер Руслан Кудашов привлёк к созданию постановки «Музы сопротивления: Хрупкий голос непреклонного города» звёздный актёрский состав — Светлану Крючкову, Ксению Раппопорт, Максима Леонидова, Николая Бурова, Михаила Морозова и Павла Григорьева. Премьера пройдёт на сцене Театра музыкальной комедии, который работал всю блокаду. О собственных семейных историях и о том, как готовились к постановке, артисты рассказали «Фонтанке».

Узнать и увидеть новое

Создатели презентуют «Человека из Подольска»

13 ноября, 20:00, 18+

В Александринском театре на две недели раньше выхода в прокат показывают картину «Человек из Подольска». Фильм о том, как полицейские задерживают мужчину и внезапно начинают говорить с ним о жизни в России и задавать философские вопросы, представят режиссёр Семён Серзин и драматург, автор пьесы-первоисточника Дмитрий Данилов. Детали встречи на Новой сцене размещены на сайте.



Фото: скриншот с сайта Александринского театра

Дом радио перенесёт в Византию

15 ноября, 14:00, 16+

В Доме радио ждут желающих узнать о «Богословии и философии в Византии». Встречу, посвящённую истории вопроса, проведёт заведующий кафедрой иностранных языков и доцент кафедры богословия Петербургской духовной академии Игорь Иванов. С регистрацией стоит поторопиться, количество мест ограничено.

Эрмитаж выставляет сокровища

13 ноября 2020 — 28 февраля 2021 года, 0+

В Манеже Малого Эрмитажа работает выставка «Железный век. Европа без границ». Посетителей ждут сокровища скифских курганов, кельтские древности, античные памятники, клады, древности кобанской культуры Северного Кавказа и лесополосы Восточной Европы.



Фото: hermitagemuseum.org

Египет Гумилёва покажут на фото

13 ноября — 15 декабря 2020, 12+

К мысленному путешествию в другие страны призывает и Музей истории религии. Для экспозиции «Вот таким ты увидишь Египет...» отобрали архивные фотографии из петербургских музеев, представляющие Египет времён Николая Гумилёва. Среди экспонатов — отреставрированная рукопись Корана.



Супруга онколога Андрея Павленко презентует его книгу

13 ноября, 19:00, 16+

Супруга онколога Андрея Павленко Анна Павленко представит написанную ими совместно книгу «Служа другим. История врача-онколога, ставшего пациентом». Павленко умер в начале этого года. Он руководил онкологическим центром Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова, а когда узнал, что у него рак желудка третьей стадии, запустил проект «Жизнь человека» и начал рассказывать о собственном опыте.



Фото: с сайта ast.ru

В «Среде» запустят энергию города

13 ноября — 15 декабря, 12+

В молодёжном центре «Среда» открывают персональную выставку художницы Анастасии Матвеевой. Работы выпускницы Академии художеств им. И. Е. Репина хранятся в частных коллекциях в России и за рубежом, для новой экспозиции она отобрала полотнища на тему «Лицом к лицу». Все они — о том, как люди в большом городе встречаются и расходятся, обмениваются энергией и мыслями. Часть картин была создана автором в период изоляции.

В Лермонтовке — фестиваль в честь Кинга



13 — 14 ноября, 12+

Библиотека имени Лермонтова проводит фестиваль, посвящённый Стивену Кингу. Для любителей ужасов устроят лекции о фантастических персонажах, подростковом буллинге и депрессии, научат разбираться в основных мотивах каждого романа и обсудят их экранизации. Есть как онлайн, так и офлайн формат. Выбрать можно на странице.



Фото: скриншот с сайта stephenkingevent

Российские комиксы разложат по полочкам

14 ноября, 14:00, 12+

Тем временем Библиотека комиксов решила обратиться к изучению творчества российских авторов. Желающих ждут на дискуссии на тему того, что и как рисуют отечественные комиксисты, и есть ли среди них достойные. Чтобы попасть, нужно пройти регистрацию. Встреча проходит в тематическую «Неделю фантастики». В расписании среди прочих событий — обсуждение современного фэнтези в разных странах.

Провести выходные активно

Новая Голландия заливает каток

С 14 ноября, 0+

Приблизить Новый год получится в Новой Голландии: там начинает работать каток. Каждый день в 18.00 для посетителей будут включать тематические подборки от симфонических хитов из кино до бразильской музыки 1960-х или калифорнийского яхт-рока. По пятницам и субботам в 22.00 запланированы сеансы в формате Silent Discо. Каждому выдадут беспроводные наушники.



«Дайте Танк (!)» заедут в город с новинкой

15 ноября, 20:00, 16+

Тем, кто отжигать на льду пока не рискнёт, стоит сходить на более традиционные концерты. На этих выходных в клубе «Морзе» выступает рок-группа «Дайте танк (!)». Музыканты родом из Коломны за время существования коллектива успели несколько раз появиться на «Вечернем Урганте», а в октябре выпустили новый альбом «Человеко-часы». «Грандиозную презентацию» устроят уже в воскресенье. Детали — на сайте.

«Кровосток» привозит хиты

14 ноября, 20:00, 18+

Тем временем «Космонавт» ждёт на сцене группу «Кровосток». Рок-музыканты должны были выступить ещё в июне, но помешал коронавирус. Новая дата выпала на период новых ужесточений, но музыка всё-таки будет. Дополнительная информация о концерте — на официальном сайте.



Фото: скриншот с сайта YouTube

Валерий Сюткин выступит с бэндом

15 ноября, 20:00, 16+

На следующий день в «Космонавте» ждут Валерия Сюткина и Рок-н-ролл бэнд. Заслуженный артист или, как представили его организаторы — «стиляга из Москвы» — исполнит лучшие хиты. Детали — на сайте.

«Линии» собирают любителей шуток

14 ноября, 19:00, 18+

Любителей стендапов приглашают на вечер в пространстве «Линии» на Васильевском острове. К публике выйдут полуфиналист «Открытого микрофона» на ТНТ Влад Васильев, а также Ирина Луур, Сергей Пономаренко, Андрей Фролов, Глеб Капелюха и другие. Вход только по регистрации.

На экране «Лендок» зовёт на редкое кино

13 — 18 ноября, 18+

Из интересного на экранах в этот уик-энд — фильмы программы фестиваля новых игровых и документальных фильмов LEFF на Лендоке. В числе прочего покажут картину «Бой Атбая» о бандите, который согласился принять участие в турнире по боям без правил, победители которого определены заранее, а также документальные истории об одиночестве и ленту «Вдох-выдох» о женщине, привыкающей к жизни после тюрьмы.



Кончаловский рассказывает о Новочеркасском расстреле

С 13 ноября, 16+ Одна из главных новинок кино — картина «Дорогие товарищи!», которую режиссёр Андрей Кончаловский представил на Венецианском кинофестивале этого года. Юлия Высоцкая играет партийную активистку, которой придётся пересмотреть свои взгляды после расстрела рабочих в 1962 году, когда пропает ее собственная дочь. Учитель провожает в последний путь Цоя С 13 ноября, 16+ В прокате — лента Алексея Учителя «Цой». Притом, что лидер группы «Кино» в кадре появляется только в документальной хронике, родственники музыканта фильм потребовали запретить. В центре истории — водитель автобуса, при столкновении с которым погиб Виктор Цой, и близкие певца, которые собираются вместе и везут гроб из Латвии в Ленинград. Любителям классики

Пустующий Эрмитаж и блокадную музыку соединили в Соляном переулке

11 ноября 2020 — 11 февраля 2021 года, 12+

Исторические снимки и графика стали основой для выставки «Вера Милютина. Александр Розанов. Союз, рождённый в блокаду» в Соляном переулке показывают 17 работ художницы из цикла «Эрмитаж в дни блокады» и графику на тему архитектуры Павловского парка, а также книги авторства пианиста и композитора Розанова и публикации самого крупного его музыкального сочинения — «Ленинградской поэмы».



«Онегина» вручают в Михайловском

13 ноября, 12+

Вручение V Национальной премии «Онегин» пройдёт вечером в пятницу в Михайловском театре. Звёзды дадут концерт. На сцену среди прочих выйдут сопрано Венера Гимадиева (Большой театр России), теноры Богдан Волков (Московский театр «Новая опера» им. Е. В. Колобова ) и Антон Росицкий (Московский музыкальный театр им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко ), заслуженный артист России бас Дмитрий Ульянов (МАМТ им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко ). Почетные гости — баритон Василий Ладюк и мальтийский певец Джозеф Каллея. Ведущие — Владимир Кехман и Сати Спивакова.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

