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11.11.2020 11:43
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В Петербурге представят книгу онколога Андрея Павленко о борьбе с раком

В пятницу, 13 ноября, в петербургском Доме книги пройдет презентация истории врача-онколога Андрея Павленко, который скончался в начале этого года. Книга «Служа другим. История врача-онколога, ставшего пациентом» написана в соавторстве с женой, Анной Павленко. Она и представит книгу. (16+)

Фото: ast.ru/

Андрей Павленко руководил онкологическим центром Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова. За всю свою жизнь он провел более двух с половиной тысяч операций.

В марте 2018 года Павленко узнал, что у него рак желудка третьей стадии. Вскоре после этого вместе с благотворительным порталом «Такие дела» он запустил проект «Жизнь человека», в рамках которого на протяжении года рассказывал историю своей болезни. Он говорил правду тем, кто боится болезни, и тем, кто с ней уже столкнулся, чтобы попытаться стереть страх неизвестности перед опасным недугом.

Книга «История врача-онколога, ставшего пациентом» — история почти двух лет борьбы с болезнью, дополненная воспоминаниями Анны Павленко, рекомендациями врачей и психологов.

Презентация книги пройдет 13 ноября в Доме книги (Невский, 28). Вход свободный, необходимо быть в маске и перчатках и соблюдать социальную дистанцию.

Елена Васильева

Фото: ast.ru/

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Комментарии (1)

evilman
Грустная и бесконечная ипотечная история.
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