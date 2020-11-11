В Петербурге представят книгу онколога Андрея Павленко о борьбе с раком

В пятницу, 13 ноября, в петербургском Доме книги пройдет презентация истории врача-онколога Андрея Павленко , который скончался в начале этого года. Книга «Служа другим. История врача-онколога, ставшего пациентом» написана в соавторстве с женой, Анной Павленко. Она и представит книгу. (16+)

Андрей Павленко руководил онкологическим центром Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова. За всю свою жизнь он провел более двух с половиной тысяч операций.



В марте 2018 года Павленко узнал, что у него рак желудка третьей стадии. Вскоре после этого вместе с благотворительным порталом «Такие дела» он запустил проект «Жизнь человека», в рамках которого на протяжении года рассказывал историю своей болезни. Он говорил правду тем, кто боится болезни, и тем, кто с ней уже столкнулся, чтобы попытаться стереть страх неизвестности перед опасным недугом.

