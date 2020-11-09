МИСП приглашает петербуржцев в зазеркалье
Для выставки «Зеркала и зазеркалье» Музей искусства Петербурга XX–XXI веков собрал работы ста тридцати российских и зарубежных авторов. С 10 ноября экспозиция займёт весь музей и внутренний двор.
Проект «Зеркала и зазеркалье» осмысляет образ зеркала в искусстве, нам предлагают оценить ретроспективу признанных мастеров (Андрея Гончарова, Юрия Васнецова, Александра Ведерникова, Михаила Демидова) и совсем свежие вещи. Например, во внутреннем дворе расположилась двенадцатиметровая ель-конструкция, светящаяся оттенками зелёного, — работа французского художника-дизайнера Арно Лапиера.
На выставке будут работы художников из Италии, Франции, Чехии, Испании, Греции, Израиля, США. Авторы обещают не только разнообразие стилей и ретроспективный взгляд, но и свежую конфигурацию музейного пространства — опять же за счёт зеркал. Первый этаж будет посвящён зеркалу как месту, где отражаются человек и все, что его окружает, второй — мистической составляющей символа зеркала, на третьем расположатся самые экспериментальные объекты (сделанные из дерева, бумаги, бетона) и экспонаты, которые могут двигаться.
Символ зеркала, как и мотив двойственности, — один из ключевых в культуре, и не только в русской. От мистических сюжетных твистов народных сказок, «Гарри Поттера» и героинь «Лебединого озера» до сложно скроенных романов Владимира Набокова и экспериментов с отражением света на стыке науки и искусства — тема отражения традиционно завораживает. Может быть забавной игрой, интеллектуальным развлечением или внушать суеверный страх — на ваш выбор.
Выставка «Зеркала и зазеркалье» пройдёт в МИСП с 10 ноября по 31 января 2021. 16+
Анастасия Семенович