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09.11.2020 13:28
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МИСП приглашает петербуржцев в зазеркалье

Для выставки «Зеркала и зазеркалье» Музей искусства Петербурга XX–XXI веков собрал работы ста тридцати российских и зарубежных авторов. С 10 ноября экспозиция займёт весь музей и внутренний двор.

Проект «Зеркала и зазеркалье» осмысляет образ зеркала в искусстве, нам предлагают оценить ретроспективу признанных мастеров (Андрея Гончарова, Юрия Васнецова, Александра Ведерникова, Михаила Демидова) и совсем свежие вещи. Например, во внутреннем дворе расположилась двенадцатиметровая ель-конструкция, светящаяся оттенками зелёного, — работа французского художника-дизайнера Арно Лапиера.

Бьянко Фабио. Версаль, Галерея зеркал и Король Солнце. 2019. Холст, масло, сусальное золото
Бьянко Фабио. Версаль, Галерея зеркал и Король Солнце. 2019. Холст, масло, сусальное золотоФото: предоставлено Музеем искусства Петербурга XX–XXI веков

На выставке будут работы художников из Италии, Франции, Чехии, Испании, Греции, Израиля, США. Авторы обещают не только разнообразие стилей и ретроспективный взгляд, но и свежую конфигурацию музейного пространства — опять же за счёт зеркал. Первый этаж будет посвящён зеркалу как месту, где отражаются человек и все, что его окружает, второй — мистической составляющей символа зеркала, на третьем расположатся самые экспериментальные объекты (сделанные из дерева, бумаги, бетона) и экспонаты, которые могут двигаться.

Селина А. А кто там есть,&nbsp;2020. Холст, чернила, эпоксидная смол
Селина А. А кто там есть, 2020. Холст, чернила, эпоксидная смолФото: предоставлено Музеем искусства Петербурга XX–XXI веков

Символ зеркала, как и мотив двойственности, — один из ключевых в культуре, и не только в русской. От мистических сюжетных твистов народных сказок, «Гарри Поттера» и героинь «Лебединого озера» до сложно скроенных романов Владимира Набокова и экспериментов с отражением света на стыке науки и искусства — тема отражения традиционно завораживает. Может быть забавной игрой, интеллектуальным развлечением или внушать суеверный страх — на ваш выбор.

Кустов В. В. Магический квадрат профессора Мишина №42
Кустов В. В. Магический квадрат профессора Мишина №42Фото: предоставлено Музеем искусства Петербурга XX–XXI веков

Выставка «Зеркала и зазеркалье» пройдёт в МИСП с 10 ноября по 31 января 2021. 16+

Анастасия Семенович

Бьянко Фабио. Версаль, Галерея зеркал и Король Солнце. 2019. Холст, масло, сусальное золото
Бьянко Фабио. Версаль, Галерея зеркал и Король Солнце. 2019. Холст, масло, сусальное золотоФото: предоставлено Музеем искусства Петербурга XX–XXI веков
Селина А. А кто там есть,&nbsp;2020. Холст, чернила, эпоксидная смол
Селина А. А кто там есть, 2020. Холст, чернила, эпоксидная смолФото: предоставлено Музеем искусства Петербурга XX–XXI веков
Кустов В. В. Магический квадрат профессора Мишина №42
Кустов В. В. Магический квадрат профессора Мишина №42Фото: предоставлено Музеем искусства Петербурга XX–XXI веков

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