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12.11.2020 11:57
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Арестованы лидеры оппозиции Армении. Партия Пашиняна предлагает оппонентам выступить против российских миротворцев

Сразу десять известных в Армении политиков, которые выступают против соглашения премьера Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Алиевым и Владимиром Путиным по Нагорному Карабаху, арестованы. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщила Специальная следственная служба Республики Армении. Дело было возбуждено накануне.

Лидеры оппозиции и бывшие высокопоставленные чиновники задержаны в рамках расследования уголовного дела по двум статьям УК РА. По статье 225.1 («Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением или повреждением имущества») и статье 307.1 («Нарушение правил обращения с документами или компьютерной информацией, содержащими государственную тайну, если это повлекло по неосторожности утрату этих документов, или предметов, или компьютерной информации»). Проходят по ним в том числе лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, экс-директор Службы нацбезопасности, глава партии «Родина» Артур Ванецян, представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян и семь других оппозиционеров. Все они арестованы. Ещё двое политиков оставлены под подпиской и невыезде. По действующему УК фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

В ночь на 10 ноября сразу после подписания соглашения лидеров Армении, России и Азербайджана группа возмущённых граждан ворвалась в здание парламента и резиденцию Никола Пашиняна.

«Из резиденции премьера украден компьютер, часы, духи, водительские права и прочее. Конечно же, ради родины», — сказал после погрома Пашинян, после чего пообещал привлечь к ответственности всех участников.

Накануне у стен парламента Армении прошёл многотысячный стихийный митинг, участники которого скандировали «Никол — предатель!». Пашиняну был выдвинут ультиматум с требованием отставки до конца дня. Были задержаны десятки протестующих. Массовые акции в Армении сейчас вне закона, в стране не отменено военное положение.

Парламент в Ереване не может собрать кворум для экстренного заседания по требованию оппозиции, так как депутаты правящей коалиции Никола Пашиняна «Мой шаг» не приходят на работу.

Минувшей ночью они распространили заявление, в котором призвали своих критиков заявить, что они против присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

«Фракция не собирается принимать участие ни в каких заседаниях, направленных на дестабилизацию Армении, подвергая опасности военный фронт и жизни людей, которые его держат. В то же время, прежде чем обсуждать легитимность известного заявления о завершении карабахской войны, мы предлагаем оппозиции очень четко заявить всем армянам и миру, что они поддерживают отмену российского посредничеств, поддерживают вывод российских миротворцев с линии соприкосновения и выступают за продолжение войны. После этого заявления оппозиционные силы обязаны представить предложенную дорожную карту для победы в возобновленной войне», — сказано в заявлении парламентской коалиции Никола Пашиняна.

Правящая партия отмечает, что соглашение с Баку о прекращении военных действий в обмен на сдачу территорий «было единственным способом избежать полной потери Арцаха — тысяч человеческих жертв».

Утром 12 ноября российские миротворцы прибыли в армянский город Горис, который находится в 90 километрах от столицы Нагорного Карабаха Степанакерта. 11 ноября президент Азербайджана заявил, что потребует от Армении компенсации после оценки ситуации на освобождаемых территориях.

О сути договорённостей по Карабаху между лидерами Армении, Азербайджана и России через несколько часов после прекращения войны «Фонтанке» рассказал директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.

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Комментарии (2)

i224
Пока что "проигравший" войну Ереван закрепляет свой анклав на территории Азербайджана российскими военными...
Pilat
Ну что армяне, как вам живется при либеральных властях?
За всё нужно платить.
За свою глупость особенно.
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