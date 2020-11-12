Сразу десять известных в Армении политиков, которые выступают против соглашения премьера Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Алиевым и Владимиром Путиным по Нагорному Карабаху, арестованы. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщила Специальная следственная служба Республики Армении. Дело было возбуждено накануне. Лидеры оппозиции и бывшие высокопоставленные чиновники задержаны в рамках расследования уголовного дела по двум статьям УК РА. По статье 225.1 («Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением или повреждением имущества») и статье 307.1 («Нарушение правил обращения с документами или компьютерной информацией, содержащими государственную тайну, если это повлекло по неосторожности утрату этих документов, или предметов, или компьютерной информации»). Проходят по ним в том числе лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, экс-директор Службы нацбезопасности, глава партии «Родина» Артур Ванецян, представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян и семь других оппозиционеров. Все они арестованы. Ещё двое политиков оставлены под подпиской и невыезде. По действующему УК фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

В ночь на 10 ноября сразу после подписания соглашения лидеров Армении, России и Азербайджана группа возмущённых граждан ворвалась в здание парламента и резиденцию Никола Пашиняна. «Из резиденции премьера украден компьютер, часы, духи, водительские права и прочее. Конечно же, ради родины», — сказал после погрома Пашинян, после чего пообещал привлечь к ответственности всех участников. Накануне у стен парламента Армении прошёл многотысячный стихийный митинг, участники которого скандировали «Никол — предатель!». Пашиняну был выдвинут ультиматум с требованием отставки до конца дня. Были задержаны десятки протестующих. Массовые акции в Армении сейчас вне закона, в стране не отменено военное положение. Парламент в Ереване не может собрать кворум для экстренного заседания по требованию оппозиции, так как депутаты правящей коалиции Никола Пашиняна «Мой шаг» не приходят на работу. Минувшей ночью они распространили заявление, в котором призвали своих критиков заявить, что они против присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

«Фракция не собирается принимать участие ни в каких заседаниях, направленных на дестабилизацию Армении, подвергая опасности военный фронт и жизни людей, которые его держат. В то же время, прежде чем обсуждать легитимность известного заявления о завершении карабахской войны, мы предлагаем оппозиции очень четко заявить всем армянам и миру, что они поддерживают отмену российского посредничеств, поддерживают вывод российских миротворцев с линии соприкосновения и выступают за продолжение войны. После этого заявления оппозиционные силы обязаны представить предложенную дорожную карту для победы в возобновленной войне», — сказано в заявлении парламентской коалиции Никола Пашиняна.

Правящая партия отмечает, что соглашение с Баку о прекращении военных действий в обмен на сдачу территорий «было единственным способом избежать полной потери Арцаха — тысяч человеческих жертв». Утром 12 ноября российские миротворцы прибыли в армянский город Горис, который находится в 90 километрах от столицы Нагорного Карабаха Степанакерта. 11 ноября президент Азербайджана заявил, что потребует от Армении компенсации после оценки ситуации на освобождаемых территориях.