Пашиняну выдвинули ультиматум. Протестующие требуют его отставки до полуночи
Митингующие в Ереване требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна после соглашения по Карабаху.
«Участники протестов в Ереване выдвинули ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну, который подписал мирное соглашение с Баку», — сообщает 11 ноября РИА «Новости».
Ереван. Так сейчас выглядит площадь свободы. pic.twitter.com/fqDTLovMRN— Елена Плеханова (@uiTrs1fE5eoyfii) November 11, 2020
Армянскому премьеру дали время до полуночи. До этого срока он должен уйти в отставку.
Протестующие сегодня, 11 ноября, продолжили акции. Недовольные действиями Пашиняна и соглашением по Карабаху собрались около парламента. Полиция задержала 130 человек в армянской столице.
Премьер-министр ранее заявил, что пошел на соглашение после консультации с военными.
Митинги в Армении начались сразу после того, президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Боевые действия остановлены с полуночи 10 ноября. Россия уже отправила в зону конфликта первых миротворцев. Миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих будет развертываться параллельно с выводом армянских военных, заявили в Кремле.