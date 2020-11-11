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11.11.2020 17:49
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Пашиняну выдвинули ультиматум. Протестующие требуют его отставки до полуночи

Митингующие в Ереване требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна после соглашения по Карабаху.

«Участники протестов в Ереване выдвинули ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну, который подписал мирное соглашение с Баку», — сообщает 11 ноября РИА «Новости».

Армянскому премьеру дали время до полуночи. До этого срока он должен уйти в отставку.

Протестующие сегодня, 11 ноября, продолжили акции. Недовольные действиями Пашиняна и соглашением по Карабаху собрались около парламента. Полиция задержала 130 человек в армянской столице.

Премьер-министр ранее заявил, что пошел на соглашение после консультации с военными.

Митинги в Армении начались сразу после того, президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Боевые действия остановлены с полуночи 10 ноября. Россия уже отправила в зону конфликта первых миротворцев. Миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих будет развертываться параллельно с выводом армянских военных, заявили в Кремле.

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Комментарии (3)

Pilat
У армян вдруг наступило прозрение - а царь то не настоящий!
BrotherRabbit
Ну уйдет он в отставку. И правильно сделает. И что дальше?
Войну они всё равно проиграли.
Пашинян сделал большую вещь: вял ответственность, остановил войну и спас много жизней.
Коней истории.
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