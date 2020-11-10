«Ресурс оказался исчерпан». Пашинян объяснил, почему пошел на соглашение по Карабаху

Премьер-министр Армении заявил, что совместное заявление о прекращении огня в Карабахе было принято после консультаций с военными.



«В армии говорили, что нужно остановиться. <...> Есть вопросы, перспектив решения нет, <...> ресурс оказался исчерпан», — заявил 10 ноября Никол Пашинян во время обращения на Facebook.

По его словам, военные ресурсы использовались не всегда эффективно, а тем, кто оказался на передовой, не было замены. Пашинян отметил, что власти приняли решение о прекращении войны, так как «последствия будут гораздо тяжелее». Премьер также сказал, что боевые действия в непризнанной республике продолжаются, и выразил надежду на их прекращение.