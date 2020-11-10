«Ресурс оказался исчерпан». Пашинян объяснил, почему пошел на соглашение по Карабаху
Премьер-министр Армении заявил, что совместное заявление о прекращении огня в Карабахе было принято после консультаций с военными.
«В армии говорили, что нужно остановиться. <...> Есть вопросы, перспектив решения нет, <...> ресурс оказался исчерпан», — заявил 10 ноября Никол Пашинян во время обращения на Facebook.
По его словам, военные ресурсы использовались не всегда эффективно, а тем, кто оказался на передовой, не было замены. Пашинян отметил, что власти приняли решение о прекращении войны, так как «последствия будут гораздо тяжелее». Премьер также сказал, что боевые действия в непризнанной республике продолжаются, и выразил надежду на их прекращение.
С решением властей согласны не все — в Ереване проходят демонстрации, которые требуют дератификации заявления по Карабаху.
Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Боевые действия остановлены с полуночи 10 ноября. Противоборствующие стороны останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Минобороны РФ отправляет в регион российских миротворцев и уже показало видео погрузки техники и личного состава в самолеты. Позже президент Азербайджана уточнил, что в регионе также будут размещены турецкие миротворцы.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что российские миротворцы пробудут в Нагорном Карабахе минимум пять лет, и выразил мнение, что Армения «по сути признала поражение». Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал соглашение «очень трудным решением».