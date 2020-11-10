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10.11.2020 10:56
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«Ресурс оказался исчерпан». Пашинян объяснил, почему пошел на соглашение по Карабаху

Премьер-министр Армении заявил, что совместное заявление о прекращении огня в Карабахе было принято после консультаций с военными.

«В армии говорили, что нужно остановиться. <...> Есть вопросы, перспектив решения нет, <...> ресурс оказался исчерпан», — заявил 10 ноября Никол Пашинян во время обращения на Facebook.

По его словам, военные ресурсы использовались не всегда эффективно, а тем, кто оказался на передовой, не было замены. Пашинян отметил, что власти приняли решение о прекращении войны, так как «последствия будут гораздо тяжелее». Премьер также сказал, что боевые действия в непризнанной республике продолжаются, и выразил надежду на их прекращение.

С решением властей согласны не все — в Ереване проходят демонстрации, которые требуют дератификации заявления по Карабаху.

Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Боевые действия остановлены с полуночи 10 ноября. Противоборствующие стороны останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Минобороны РФ отправляет в регион российских миротворцев и уже показало видео погрузки техники и личного состава в самолеты. Позже президент Азербайджана уточнил, что в регионе также будут размещены турецкие миротворцы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что российские миротворцы пробудут в Нагорном Карабахе минимум пять лет, и выразил мнение, что Армения «по сути признала поражение». Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал соглашение «очень трудным решением».

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Комментарии (3)

blackcatwhitecat
Почему протестующие ходят по Еревану, почему эти доблестные воины еще не в Карабахе
264025571
Военный бизнес остался или не остался, приостановился временно, исчерпан)))
Oleg_I
А надо было больше в Военторг заносить. Вон, Азербайджан, молодец какой, недавно купил недавно у нас сотню новеньких Т-90. И как поперло, как поперло.
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