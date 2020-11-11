FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +5
76.40р90.36р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
11.11.2020 18:08
0
Печать

РФС отсыпал штрафов. Тренер «Зенита» Оливейра дисквалифицирован за оскорбительное поведение в игре с «Краснодаром»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал тренера «Зенита» Вильяма Оливейру по итогам матча 14-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:1).

Как сообщает пресс-служба РФС, бразильский специалист дисквалифицирован на два матча (один — условно) за «оскорбительное поведение в отношении официального лица матча». Вдобавок Оливейру оштрафовали на 200 тысяч рублей и установили испытательный срок до конца сезона.

Кроме того, футбольный клуб «Зенит» был оштрафован на 45 тысяч рублей за нарушение зрителями санитарного регламента, еще на 50 тысяч — за оскорбительные кричалки фанатов. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

Напомним, что ранее «Зенит» подал заявление в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по трем эпизодам матча с «Краснодаром».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний