РФС отсыпал штрафов. Тренер «Зенита» Оливейра дисквалифицирован за оскорбительное поведение в игре с «Краснодаром»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал тренера «Зенита» Вильяма Оливейру по итогам матча 14-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:1).

Как сообщает пресс-служба РФС, бразильский специалист дисквалифицирован на два матча (один — условно) за «оскорбительное поведение в отношении официального лица матча». Вдобавок Оливейру оштрафовали на 200 тысяч рублей и установили испытательный срок до конца сезона.



Кроме того, футбольный клуб «Зенит» был оштрафован на 45 тысяч рублей за нарушение зрителями санитарного регламента, еще на 50 тысяч — за оскорбительные кричалки фанатов. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.