В матче 14 тура «Зенит», упустивший победу в Лиге Чемпионов над «Лацио», встречался с «Краснодаром». Матч прошел в слегка подзабытой атмосфере ненависти: Вираж травил Артема Дзюбу почти весь матч, тот ответил своей игрой на поле. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о волевой победе Сергея Семака в очень непростом матче.

Скандал

До игры болельщики активно обсуждали ситуацию, связанную с публикацией видео, скажем так, интимного характера с участием Артема Дзюбы. Наставник российской сборной Станислав Черчесов заявил, что на предстоящие ноябрьские матчи главной команды страны нападающий «Зенита» не поедет. Перед игрой Сергей Семак заявил: «Разговор был, у Дзюбы абсолютно нормальное состояние. Он готов играть. Не собираюсь копаться в его личной жизни». Артем вышел на поле с первых минут, но капитанская повязка переехала на предплечье Деяна Ловрена. При объявлении фамилии «Вираж» освистал экс-капитана, а в первом тайме скандировал резиновые оскорбления.



Кадровые потери

У «Зенита» все так же сложности со здоровьем игроков: на матч против «Краснодара» в заявку не попал лучший игрок октября Александр Ерохин, получивший травму в игре Лиги Чемпионов против «Лацио» в среду. Продолжает восстанавливаться после ангины Сердар Азмун, все еще травмирован Малком, нет Дриусси.

Матч, Дзюба и Вираж

«Зенит», выходящий на поле, встретил баннер на Вираже: «В историю трудно войти, но легко вляпаться». Понятно, кому он был адресован.



Фото: Игорь Руссак/"Фонтанка.ру" Фото: Игорь Руссак/"Фонтанка.ру" Фото: Игорь Руссак/"Фонтанка.ру" Фото: Игорь Руссак/"Фонтанка.ру" Фото: Игорь Руссак/"Фонтанка.ру" Фото: Игорь Руссак/"Фонтанка.ру" Фото: Игорь Руссак/"Фонтанка.ру" Фото: Игорь Руссак/"Фонтанка.ру" Фото: Игорь Руссак/"Фонтанка.ру" Фото: Игорь Руссак/"Фонтанка.ру" Фото: Игорь Руссак/"Фонтанка.ру" Фото: Игорь Руссак/"Фонтанка.ру" Фото: Игорь Руссак/"Фонтанка.ру"

На 15 минуте Владимир Москалев назначил пенальти за игру рукой Вендела. Правда, для этого понадобилось посмотреть повтор с помощью системы ВАР. Нам же с повтора показалось, что пенальти был скорее сомнителен. Маркус Берг был точен и, похоже, после взятия ворот, сказал что-то Михаилу Кержакову, началась легкая потасовка.

Вираж продолжил свои ценностные высказывания скандированием: «Оле-ола, история проста. Пусть он дрочит, как он хочет, только в форме «Спартака». На 24 минуте Дзюба мог забить. Но не обработал мяч. Вираж ответил: «Не позорьте имя клуба».



В концовке тайма футбольный сценарист добавил огня. После продолжительной консультации с коллегами по ВАРу Москалев назначил второй пенальти — на этот раз в ворота «Краснодара». Отметим: этот 11-метровый тоже не выглядел очевидным. К мячу подошел, естественно, Дзюба. И не забил — под скандирование с Виража оскорбительных характеристик сексуальной ориентации форварда. Болельщики со стажем вздохнули: ну что, вспоминаем 2009 год и противостояние фанатов с Владимиром Быстровым.

Во втором тайме адский спектакль продолжился. Дзюба в первые 5 минут мог забить дважды. С трибун было видно, что «Зенит» по-настоящему разозлился. На 55 минуте Артем принял отличную диагональ от Ловрена, подстроился под удар, но защитник «Краснодара» в последний момент успел выбить мяч из-под ноги. На 57 минуте Дзюба не попал в дальний угол. Вы можете представить, как жарко было на стадионе в этот момент. Надо отметить, что в первые 15 минут второго тайма «Вираж» про форварда молчал.

На 64 минуте «Зенит» все-таки сравнял: после красивого рывка Ярослава Ракицкого через все поле Далер Кузяев — левой ногой! - аккуратно пробил под дальнюю штангу ворот Матвея Сафонова. 24068 зрителей, пришедших на матч, радостно выдохнули. Первым мяч в воротах схватил Дзюба и быстро отнес на центр поля. На 74 минуте на поле вместо Андрея Мостового вышел Алексей Сутормин.



На 79 минуте наступил катарсис. Дзюба выиграл воздух, скинул мяч на Магомеда Оздоева, открылся под прострел и забил-таки гол. Стало понятно, как непросто ему было предыдущие 80 минут: Дзюба моментально прибежал к «Виражу» — благо, было недалеко, - и прислонил ладонь к уху: мол, не слышу вас. А потом отправил воздушные поцелуи остальному стадиону. Акценты были расставлены. Стало ясно, что футболисты все-таки слышат трибуны по ходу матча. «Вираж» ответил симметрично: скандированием «А ну-ка, давай-ка, ушагивай отсюда». Гол Дзюбы стал для него 186-м в карьере и нападающий обошел в списке лучших бомбардиров легенду волгоградского «Ротора» Олега Веретенникова.



Фото: Игорь Руссак/"Фонтанка.ру" Фото: Игорь Руссак/"Фонтанка.ру" Фото: Игорь Руссак/"Фонтанка.ру" Фото: Игорь Руссак/"Фонтанка.ру" Фото: Игорь Руссак/"Фонтанка.ру" Фото: Игорь Руссак/"Фонтанка.ру"

На 82 минуте точку в матче мог поставить Кузяев, но из убойной позиции пробил выше ворот. Тем временем на поле появился Юрий Жирков, а уже на 91 минуте — Данил Круговой (вместо Кузяева) и Дмитрий Чистяков (вместо Ракицкого).

Точка была поставлена уже на последних секундах: со второй попытки забил Алексей Сутормин, вышедший на замену. Забил — и рухнул на газон в слезах. Нет смысла уточнять, что разогнал эту контратаку все тот же Дзюба.

