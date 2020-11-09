«Зенит» недоволен судейством в игре с «Краснодаром»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» подал заявление в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по трем эпизодам матча с «Краснодаром», прошедшего накануне. Об этом 9 ноябя пишет «Спорт 24».



«В ЭСК поступило заявление от «Зенита» с просьбой рассмотреть эпизод с пенальти на 16-й минуте, неудаление Берга на 36-й минуте и непоставленный пенальти на 56-й минуте», — рассказали изданию в службе коммуникаций РФС.



Матч «Зенит» - «Краснодар» прошел в Петербурге 8 ноября и завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев. Его обслуживал судья Владимир Москалев. Подробнее об интриге этого матча, связанной со скандалом с Артемом Дзюбой, читайте на «Фонтанке».

