FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +2
76.95р91.50р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
09.11.2020 23:51
1
Печать

«Зенит» недоволен судейством в игре с «Краснодаром»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» подал заявление в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по трем эпизодам матча с «Краснодаром», прошедшего накануне. Об этом 9 ноябя пишет «Спорт 24».

«В ЭСК поступило заявление от «Зенита» с просьбой рассмотреть эпизод с пенальти на 16-й минуте, неудаление Берга на 36-й минуте и непоставленный пенальти на 56-й минуте», — рассказали изданию в службе коммуникаций РФС.

Матч «Зенит» - «Краснодар» прошел в Петербурге 8 ноября и завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев. Его обслуживал судья Владимир Москалев. Подробнее об интриге этого матча, связанной со скандалом с Артемом Дзюбой, читайте на «Фонтанке».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

260868031
Надо бы ещё подать протест что мяч пятнистый...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний