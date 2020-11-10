Лукашенко не против помочь Польше в борьбе с коронавирусом, если та попросит помощи у Белоруссии

«Хотите, чтобы мы вам помогали, — пожалуйста. Мы вам будем помогать, будем вас консультировать, как мы с китайцами постоянно консультируемся, будем вас лечить, если это надо», — сказал Лукашенко ( цитата по БелТА). Особенно он выделил Польшу, где народ тоже не особо доволен политикой государства.

У страны есть опыт, хорошие специалисты и врачи, отметил он.

Белорусская медицина готова оказать помощь зарубежным странам в борьбе с коронавирусом. Об этом 10 ноября заявил президент республики Александр Лукашенко.

И всё же глава Белоруссии не верит, что к белорусским врачам за рубежом отнесутся серьёзно: «Будут второстепенную какую-то, третьестепенную роль играть. А я не хочу, чтобы издевались над нашими людьми и нашими врачами таким образом».

При этом Лукашенко подчеркнул, что на выезд границы Белоруссии останутся открытыми, но тем, кто уехал на заработки в Россию, не стоит рассчитывать на отечественное здравоохранение.

«Кто хочет, тот пусть едет. Побежал за длинным рублем — есть определенное обязательство, последствия. Как я рассказывал: работает там (длинный рубль получил), а к нам едет, чтобы медицинские услуги получить, образование и так далее. Поехал — там живи и получай эти услуги», — сказал он.



За последние сутки, по данным на 10 ноября, в Белоруссии зафиксировали 983 новых случая COVID-19. С начала пандемии инфекцию выявили у 107 262. Умерли 1011 заболевших.