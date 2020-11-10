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10.11.2020 19:46
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Лукашенко не против помочь Польше в борьбе с коронавирусом, если та попросит помощи у Белоруссии

Белорусская медицина готова оказать помощь зарубежным странам в борьбе с коронавирусом. Об этом 10 ноября заявил президент республики Александр Лукашенко.

У страны есть опыт, хорошие специалисты и врачи, отметил он.

«Хотите, чтобы мы вам помогали, — пожалуйста. Мы вам будем помогать, будем вас консультировать, как мы с китайцами постоянно консультируемся, будем вас лечить, если это надо», — сказал Лукашенко (цитата по БелТА). Особенно он выделил Польшу, где народ тоже не особо доволен политикой государства.

И всё же глава Белоруссии не верит, что к белорусским врачам за рубежом отнесутся серьёзно: «Будут второстепенную какую-то, третьестепенную роль играть. А я не хочу, чтобы издевались над нашими людьми и нашими врачами таким образом».

При этом Лукашенко подчеркнул, что на выезд границы Белоруссии останутся открытыми, но тем, кто уехал на заработки в Россию, не стоит рассчитывать на отечественное здравоохранение.

«Кто хочет, тот пусть едет. Побежал за длинным рублем — есть определенное обязательство, последствия. Как я рассказывал: работает там (длинный рубль получил), а к нам едет, чтобы медицинские услуги получить, образование и так далее. Поехал — там живи и получай эти услуги», — сказал он.

За последние сутки, по данным на 10 ноября, в Белоруссии зафиксировали 983 новых случая COVID-19. С начала пандемии инфекцию выявили у 107 262. Умерли 1011 заболевших.

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Комментарии (4)

Skazochny
Дед реально тронулся
Mikle776
по факту, если вдруг Польша согласится принять помощь, то финансовые затраты лягут на граждан РФ, так как Белоруссия должна РФ несколько миллионов долларов... Но батьке надо же попиариться... скоро будет не до этого и будет просить прислать врачей на помощь... или думать где их взять в нужном количестве. Как у нас сейчас всех госврачей переучивают на работу с ковидом
Василий Марущак
Попросит помощи, и прощения
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