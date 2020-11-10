Парламент Петербурга хочет быть ближе к земле. Почему депутаты хотят участвовать при утверждении правил землепользования?

Фото: с сайта assembly.spb.ru

Спустя шесть лет ЗакС Петербурга предпримет попытку вернуть полномочия по утверждению правил землепользования и застройки, которые в 2014 году на уровне федерального законодательства перешли к Смольному. Это не только очередной раунд борьбы правительства и парламента за власть, но и появление в схеме утверждения ПЗЗ дополнительного контролера. А также ремень безопасности от скандального федерального законопроекта о реновации.

Заксобрание Петербурга 11 ноября рассмотрит в первом чтении федеральную инициативу, которой предлагается внести изменения в Градостроительный кодекс России. Документ вносят совместно профильная комиссия по городскому хозяйству и комитет по законодательству. Предсказать результаты голосования можно уже сейчас — депутаты его поддержат. После принятия на региональном уровне она будет предложена на рассмотрение Госдуме.

Депутаты предлагают дать городам федерального значения — Севастополю, Москве и Санкт-Петербургу, — а именно их законодательной ветви власти самой решить, кому отдать полномочия по утверждению правил землепользования и застройки. В действующей редакции они находятся у исполнительных органов. В случае Петербурга — у Смольного. ЗакС потерял это право в 2014 году, когда был принят соответствующий законопроект. Предложенная правка предлагает установить, что полномочия остаются у чиновников, если иное не предусматривает закон субъекта. «Города федерального значения обладают небольшой территорией по сравнению с другими субъектами РФ. При этом значительная их площадь занята исторической застройкой. Вопросы сохранения архитектурного облика Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя актуальны во все времена, — прокомментировал «Фонтанке» инициативу спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. — Мы просим федеральные органы власти учесть эту специфику и разрешить городам самостоятельно определять порядок утверждения правил землепользования и застройки. Считаю, что они должны утверждаться законом, в который не так легко внести какие-то изменения или исключения, как в подзаконный акт. Правила должны надежно защищать объекты истории и культуры от разрушения и хаотичной застройки».

Депутат от «Яблока» Борис Вишневский, замглавы профильной парламентской комиссии по городскому хозяйству, пояснил, что шесть лет назад процедура утверждения ПЗЗ кардинально поменялась: депутаты потеряли возможность его корректировки во втором чтении и влияния на процесс. В схеме принятия документа, которая действует сейчас, когда правительство разрабатывает документ (формально это делает комиссия по землепользованию, реально — НИПЦ Генплана), потом комиссия по землепользованию (в которой из 15 членов 10 чиновников) его одобряет, существенно доминирует точка зрения Смольного, констатирует постоянный эксперт парламентской комиссии по городскому хозяйству, глава центра экспертиз «ЭКОМ» Александр Карпов. «Если есть какая-то спущенная оттуда команда, чиновники ее исполнят. Было бы правильно, если бы появилась некая контролирующая инстанция. Которая, конечно, тоже может взять под козырек, но под другой козырек и по другой команде», — поясняет собеседник. Вишневский добавляет: получается парадокс — в любом городе России, кроме трех, ПЗЗ утверждают депутаты, хотя это документ, который прямо влияет на качество жизни, однако жители не могут повлиять на него через своих представителей. Он пояснил, что хотя депутаты и входят в состав районных комиссий, но часто народных избранников «забывают» позвать на заседания.

«Меня, например, не звали ни разу, — добавил Вишневский, — сейчас те депутаты, которые не являются членом комиссии, не имеют доступа к материалам по ПЗЗ. Все это происходит почти под ковром». (К слову, эту проблему парламент тоже планирует решить: порядок работы этих комиссий будет утверждаться городским законом.) В случае, если утверждение ПЗЗ проходит через ЗакС, у жителей появляется возможность апеллировать к независимым субъектам — депутатам. «У них могут быть свои интересы, но они не носят характер корпоративных. В итоге получается система более взвешенного принятия решений, которая позволяет горожанам добиться каких-то конкретных решений в том случае, если не удалось убедить правительство», — добавляет Карпов. Актуальность возврата полномочий Мариинскому придают еще два момента. Первый — скандальный законопроект о реновации, который уже успел раскритиковать президентский совет по кодификации. Инициативу планируется рассмотреть в первом чтении на заседании парламента уже на следующей неделе. Напомним, он предполагает московский сценарий, то есть для включения территории в программу реновации достаточно согласия двух третей собственников.

«ПЗЗ менялись за это время неоднократно, и они по большей части устоялись. Однако законопроект о комплексном развитии территории может создать новую проблему, — рассказывает Александр Карпов. — По концепции этого закона любая застройка, которая не соответствует ПЗЗ, может попасть в реновацию». Например, кандидатами под снос могут стать кварталы хрущевок или сталинок, которые не включены в программу реновации, однако формально не соответствуют регламентам, так как в ПЗЗ значится «высотная застройка», а здания — среднеэтажные. Или в случае, когда пятиэтажки стоят в зоне индивидуального жилого строительства. Один такой «кейс» есть в Ломоносове — квартал между улицами Токарева и Пулеметчиков, это зона ИЖС, однако в ней стоят две пятиэтажки. Аналогичная ситуация наблюдается и в одном из коттеджных поселков в Стрельне — на территории ИЖС построили многоквартирные дома. Карпов предлагает не оценивать шансы на принятие Госдумой законопроекта, а исходить из худшего варианта развития событий. «Получается, что законопроект подталкивает к изменению ПЗЗ. При таких покушениях на существующую застройку я бы сказал, что дополнительный пункт контроля в виде Заксобрания был бы очень полезным инструментом. Как ремень безопасности». Эксперт затруднился назвать площадь территорий, которые могут стать потенциальными кварталами под реновацию — таких исследований пока не проводилось. «Но такие сюжеты возникают совершенно неожиданно, особенно на периферии», — пояснил он.

Кроме того, в Петербурге в скором времени планируется принять новый Генеральный план. На рассмотрение ЗакСа его должны внести в 2021 году. Генплан и правила землепользования — это связанные между собой градостроительные документы. Первый определяет функциональное назначение территории, второй уточняет, что именно можно строить, и прописывает регламенты, в которые объект должен «вписаться»: высоту, плотность застройки, площадь, объем строительства. Сейчас в Петербурге уже начались общественные обсуждения по ПЗЗ, они проходят в удаленном формате. «Фонтанка» объясняла, как желающие могут принять в них участие и где искать необходимые материалы. «В новом Генплане будет уже новое функциональное зонирование, и как оно будет трансформировано в территориальные зоны, в градрегламенты, пока никто не понимает. Получается, что депутаты сейчас примут Генплан «вслепую» и потеряют контроль за его реализацией, — пояснил Карпов. — Потому что дальше правительство через ПЗЗ «объяснит», а что же можно и нельзя там строить. Вне контроля тех, кто Генплан принимал. В схеме отсутствует логика».

Он подчеркнул: в случае, если в Генплане будут допущены погрешности и ошибки, правильно, если бы тот же орган имел возможность их исправить на стадии ПЗЗ. Аргумент о том, что такая схема увеличит срок принятия ПЗЗ, считает несостоятельным. «Львиная доля времени — это общественное обсуждение. Если мы на него потратились, мы заинтересованы, чтобы из него был выжат максимум информации, с какими проблемами сталкиваются люди. В том числе и застройщики, и собственники участков, автомобилисты и антиавтомобилисты — все. Чтобы в следующий раз не было сотен одинаковых поправок на ту же тему. Поэтому включение Заксобрания в эту орбиту суммарно оптимизирует работу, которую всем приходится делать». Депутат ЗакСа от КПРФ Александр Рассудов, который также является членом комиссии по горхозу, выразил сомнения, что инициатива петербургского парламента будет принята на федеральном уровне. Он напомнил, что когда в 2016 году парламент обратился в Конституционный суд, пытаясь доказать, что нарушен принцип равноправия субъектов РФ, ему было отказано. «Я думаю, что многие на уровне федерального собрания даже не захотят к этому возвращаться, прикрываясь решением КС». Парламентарий пояснил, что в 2016 году законопроект принимался в интересах московского правительства, и эти интересы за прошедшие годы не были исчерпаны. Возможность столицы оставить утверждение ПЗЗ за исполнительными органами, предусмотренная в петербургской инициативе, по мнению Рассудова, «повышает шансы донести до главного интересанта этих изменений в столице, что им, возможно, это не будет ничем угрожать». Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»