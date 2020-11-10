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10.11.2020 16:44
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«Ни по одной прививке нет гарантий». СМИ рассказали о заражении трех вакцинированных от коронавируса врачей на Алтае

Главный эпидемиолог Алтайского края подтвердила, что в регионе трое медиков заразились COVID-19, несмотря на сделанную прививку.

«В Алтайском крае зарегистрировано три случая заболевания COVID-19 среди медиков, которые были привиты от инфекции», — сообщает 10 ноября издание Amic.ru со ссылкой на Ирину Переладову.

Главный эпидемиолог предположила, что вакцину медики получили, когда уже были заражены. За день до первой прививки медработники сдали анализы, которые дали отрицательный результат. Предполагается, что заразиться работники здравоохранения могли в промежуток между анализами и вакцинацией. Все заболевшие медики уже выздоровели.

«Ни по одной прививке нет гарантий того, что человек после нее не заболеет, потому что он может находиться в инкубационном периоде», — отметила Переладова.

С начала пандемии в Алтайском крае коронавирусом заразились 21 499 человек. Медработников в России начали прививать препаратом «Спутник V» в сентябре.

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Комментарии (12)

Савва Морозов
ниачём - привились, будучи под вирусом. а, если взять процент ко всем привитым - 0,000001% не будеь
Oleg_I
Ну 1 человек - это ладно. Но 3 человека сразу в одном маленьком регионе...
261176981
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