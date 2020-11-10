В Москве на развязке с МКАД ограничитель высоты сработал самым что ни на есть радикальным способом: бетонная балка рухнула на проезжавший под ним автомобиль. К счастью, только на капот.



Как сообщил московский департамент транспорта в своём телеграм-канале, днем 10 ноября на Рублёво-Успенском шоссе упала ограничительная балка высоты под МКАДом. Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на экстренные службы уточняет, что ограничитель шириной 20 метров из залитых бетоном металлоконструкций рухнул во время ремонтных работ и упал на легковой автомобиль Hyundai Sonata.