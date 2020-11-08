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08.11.2020 15:25
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СМИ: Дзюба сыграет за «Зенит» против «Краснодара», несмотря на интимное видео

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба примет участие в матче 14-го тура чемпионата РПЛ против «Краснодара», несмотря на появление в интернете видео интимного содержания с участием игрока.

Как сообщает в воскресенье, 8 ноября, «Спорт-Экспресс», главный тренер команды Сергей Семак решил не выводить форварда из состава в связи с этой ситуацией.

После матча «Зенит» планирует сделать заявление по поводу скандального видео.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов решил не вызывать Дзюбу на сборы национальной команды из-за сложившейся ситуации.

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Комментарии (14)

Дядя Бо
Артём просто помечтал, как выигрывает Лигу Чемпионов, а вы...)))
SNOW
Это все следствие нелепых футбольных правил - запрета играть руками. И куда, спрашивается, здоровым парням эти самые руки девать? Может, кстати, попробовать отмазаться как Марадона, мол, это не моя рука была, а сами знаете чья.
Skazochny
Так что там за видео то???)
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