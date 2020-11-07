В Лионе задержали стрелявшего в православного священника. Мотив подозреваемого на фоне терактов оказался неожиданным

Во французском Лионе задержали 40-летноего гражданина Грузии по подозрению в покушении на убийство священника. Вместе с ним полицейские забрали и его 35-летнюю жену, уроженку России. Об этом 7 ноября сообщает Le Parisien.

По данным издания, мужчина открыл стрельбу по священнику из ревности. Как утверждает задержанный, со служителем церкви его жену связывала любовная связь, но убивать «третьего лишнего» он не планировал. Ревнивец указал место, где избавился от оружия.

52-летний греческий православный священник Николаос Какавелакис был серьёзно ранен перед своей православной церковью в 7-м округе Лиона. При этом одет он был в гражданскую одежду. Преступник стрелял из обреза, переделанного из охотничьего ружья. Это произошло во время террористической угрозы, после атаки в базилике Ниццы. Прокуратура возбудила уголовное дело о покушении на убийство, в Лион ввели войска. Однако 3 ноября священник вышел из комы и заявил, что его ранил «ревнивый муж» одной из его любовниц.