Байден заявил, что наберет больше 300 голосов выборщиков. Для победы на выборах президента США достаточно 270

Кандидат от демократической партии на выборах президента США Джозеф Байден уверен, что по итогам подсчета голосов наберет более 300 голосов выборщиков. Он обещал, что не позволит прекратить подсчет бюллетеней.



Свою победу Байден анонсировал в обращении к своим сторонникам 6 ноября. «Мы выиграем эту гонку», — заявил он. В качестве аргументов он привел изменившуюся расстановку сил в Джорджии, а также преимущество демократов в Пенсильвании, Аризоне и Неваде. По словам Байдена, его поддержали 74 млн граждан США — это самый крупный результат на выборах за всю историю США. При этом в Джорджии было объявлено о пересчете бюллетеней.