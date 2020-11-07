Байден заявил, что наберет больше 300 голосов выборщиков. Для победы на выборах президента США достаточно 270
Кандидат от демократической партии на выборах президента США Джозеф Байден уверен, что по итогам подсчета голосов наберет более 300 голосов выборщиков. Он обещал, что не позволит прекратить подсчет бюллетеней.
Свою победу Байден анонсировал в обращении к своим сторонникам 6 ноября. «Мы выиграем эту гонку», — заявил он. В качестве аргументов он привел изменившуюся расстановку сил в Джорджии, а также преимущество демократов в Пенсильвании, Аризоне и Неваде. По словам Байдена, его поддержали 74 млн граждан США — это самый крупный результат на выборах за всю историю США. При этом в Джорджии было объявлено о пересчете бюллетеней.
Кроме того, Байден отреагировал на попытки своего соперника и действующего президента Дональда Трампа заблокировать дальнейший подсчет голосов. Он заявил, что каждый голос будет зарегистрирован.
Ранее стало известно о решении Верховного суда, который постановил отделить в штате Пенсильвания бюллетени, которые пришли на участки после закрытия, и подсчитать их отдельно. Трамп настаивал, что их просто не следует учитывать. Действующий президент обвинил противников в фальсификации, обещал обратиться в суд и объявил себя победителем, «если считать только законные голоса».
Напомним, голосование на выборах закончилось 3 ноября. На данный момент при подсчете лидирует Байден; различные источники отдают ему 253 или 264 голоса выборщиков, у Трампа — 214. Для победы достаточно набрать 270 голосов.