FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +7
80.00р93.34р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
05.11.2020 18:58
2
Печать

Трамп: Голоса, пришедшие по почте после дня выборов, не будут учитываться

Недовольный результатами голосования в колеблющихся штатах глава США Дональд Трамп заявил 5 ноября, что голоса в бюллетенях, полученных после 3 ноября, не будут засчитаны. Twitter тут же скрыл его сообщение.

«Любой голос, пришедший после дня выборов, не будет учтен», — написал участник президентской гонки.

Практически сразу администрация Twitter скрыла этот твит как вводящий в заблуждение. Та же судьба постигла и другие несколько сообщений президента за последнюю пару дней. Ранее Трамп потребовал остановить подсчёт голосов.

Фото: скриншот Google
Фото: скриншот Google

Всеобщие выборы в США состоялись во вторник. Борьбу за пост главы государства вели нынешний руководитель американской администрации республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден, а претенденты на пост вице-президента США — Майкл Пенс и Камала Харрис. Также избирались 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, местные органы власти. Исход выборов президента во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

Трамп обвинил соперников в манипуляции с подсчетом голосов и потребовал пересчета в ключевом штате — Висконсин. Байден, в свою очередь, заявил о своей победе и о создании фонда защиты выборов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

260551481
Путинская "крыша" на выборах в США потерпела фиаско... Вечер в Кремле перестает быть томным...
Wuhan Proletarian
Акции ада?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний