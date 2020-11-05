Трамп: Голоса, пришедшие по почте после дня выборов, не будут учитываться
Недовольный результатами голосования в колеблющихся штатах глава США Дональд Трамп заявил 5 ноября, что голоса в бюллетенях, полученных после 3 ноября, не будут засчитаны. Twitter тут же скрыл его сообщение.
«Любой голос, пришедший после дня выборов, не будет учтен», — написал участник президентской гонки.
Практически сразу администрация Twitter скрыла этот твит как вводящий в заблуждение. Та же судьба постигла и другие несколько сообщений президента за последнюю пару дней. Ранее Трамп потребовал остановить подсчёт голосов.
Всеобщие выборы в США состоялись во вторник. Борьбу за пост главы государства вели нынешний руководитель американской администрации республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден, а претенденты на пост вице-президента США — Майкл Пенс и Камала Харрис. Также избирались 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, местные органы власти. Исход выборов президента во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.
Трамп обвинил соперников в манипуляции с подсчетом голосов и потребовал пересчета в ключевом штате — Висконсин. Байден, в свою очередь, заявил о своей победе и о создании фонда защиты выборов.