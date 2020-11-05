Трамп: Голоса, пришедшие по почте после дня выборов, не будут учитываться

Недовольный результатами голосования в колеблющихся штатах глава США Дональд Трамп заявил 5 ноября, что голоса в бюллетенях, полученных после 3 ноября, не будут засчитаны. Twitter тут же скрыл его сообщение.

«Любой голос, пришедший после дня выборов, не будет учтен», — написал участник президентской гонки.

Практически сразу администрация Twitter скрыла этот твит как вводящий в заблуждение. Та же судьба постигла и другие несколько сообщений президента за последнюю пару дней. Ранее Трамп потребовал остановить подсчёт голосов.