Смольный объяснил, как будут учиться школьники на дистанционке. Всю ответственность чиновники перекладывают на родителей
Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина в соцсетях объяснила, как будет организовано дистанционное обучение в школах. Основной тезис чиновницы — родители должны брать на себя ответственность за учебу ребенка.
«Сегодня школы начали принимать заявления от родителей на смешанное обучение — количество заболевших растёт каждый день, и многие семьи не решаются отправить в понедельник ребёнка на очные занятия в таких трудных обстоятельствах, — говорится в аккаунте Ирины Потехиной. — Как и ожидалось, возникло огромное количество вопросов — опыта организации такого образовательного процесса ни у кого до сих пор не было».
Те, кто выберут дистанционный формат, должны смириться с тем, что персональных уроков и даже камерных zoom-трансляций, как это было весной, больше не будет. Для всех параллелей по всему городу будут включаться одинаковые уроки.
«Хочу ещё раз подчеркнуть: смешанная форма обучения — это запрос от родителей, которые хотят оставить ребёнка дома. Эта форма сочетает элементы очного и семейного образования. Ребенок при этом не отчисляется из школы, родители продолжают пользоваться электронным дневником, через который могут получать домашние задания, — пишет вице-губернатор. — Контролировать своего ребёнка вам придётся самостоятельно».
Ирина Потехина подчеркивает, что такая форма обучения — единственно возможный вариант, при том, что часть детей все же остается на традиционной классно-урочной системе образования в школе. «Мы не можем требовать от него (учителя — прим. ред.) работы в две смены: сначала очно — в классе, а потом дистанционно — с ребятами, оставшимися дома. Мы должны поберечь наших учителей, которые и так находятся сегодня на переднем крае и рискуют каждый день», — говорится в сообщении.
Пока не очень определенно говорится и о системе консультаций. «Помогать опытным педагогам будут студенты-старшекурсники из Герценовского Университета. При этом вести консультационную поддержку школьников будущие педагоги будут под руководством лучших петербургских методистов», — сообщает Ирина Потехина.
Из хороших новостей — никаких контрольных для дистанционных школьников не предполагается. Аттестация будет проходить именно в своей школе либо раз в четверть, либо раз в полугодие — как родители договорятся с администрацией.
Совершенно ничего не говорится о том, как дистанционно будут учиться младшие классы. Про них вице-губернатор пообещала рассказать позже, отметив лишь, что предложенный 5–11 классам формат обучения для младших классов не подойдет.
«Конечно, этот формат не идеален. Но в сегодняшних коронавирусных условиях мы должны искать компромиссы», — подытожила свое выступление Потехина.
Платформа, на которой будет проходить обучение — сайт СПбЦОКОиИТ — центра оценки качества образования и информационных технологий. Об этом «Фонтанка» уже рассказывала. Его адрес — https://do2.rcokoit.ru/. Именно на нем на первых порах этой весной школы пытались начинать учить детей во время карантина, но очень быстро поняли, что он не справляется с задачами даже приблизительно, и перешли на более подготовленные для этого платформы. Одновременно стало понятно: мало какая система способна выдерживать нагрузку нескольких сотен тысяч детей, одновременно подключающихся к одной образовательной системе. Первые дни учебы тогда и родители, и учителя, и сами дети называли настоящим кошмаром. Более-менее у педагогов что-то стало получаться, когда все учителя в частном порядке начали переходить на разные платформы, самой популярной из которых стал Zoom.