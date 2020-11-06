Смольный объяснил, как будут учиться школьники на дистанционке. Всю ответственность чиновники перекладывают на родителей

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина в соцсетях объяснила, как будет организовано дистанционное обучение в школах. Основной тезис чиновницы — родители должны брать на себя ответственность за учебу ребенка.

«Сегодня школы начали принимать заявления от родителей на смешанное обучение — количество заболевших растёт каждый день, и многие семьи не решаются отправить в понедельник ребёнка на очные занятия в таких трудных обстоятельствах, — говорится в аккаунте Ирины Потехиной. — Как и ожидалось, возникло огромное количество вопросов — опыта организации такого образовательного процесса ни у кого до сих пор не было».



Те, кто выберут дистанционный формат, должны смириться с тем, что персональных уроков и даже камерных zoom-трансляций, как это было весной, больше не будет. Для всех параллелей по всему городу будут включаться одинаковые уроки.

«Хочу ещё раз подчеркнуть: смешанная форма обучения — это запрос от родителей, которые хотят оставить ребёнка дома. Эта форма сочетает элементы очного и семейного образования. Ребенок при этом не отчисляется из школы, родители продолжают пользоваться электронным дневником, через который могут получать домашние задания, — пишет вице-губернатор. — Контролировать своего ребёнка вам придётся самостоятельно».

Ирина Потехина подчеркивает, что такая форма обучения — единственно возможный вариант, при том, что часть детей все же остается на традиционной классно-урочной системе образования в школе. «Мы не можем требовать от него (учителя — прим. ред.) работы в две смены: сначала очно — в классе, а потом дистанционно — с ребятами, оставшимися дома. Мы должны поберечь наших учителей, которые и так находятся сегодня на переднем крае и рискуют каждый день», — говорится в сообщении.

